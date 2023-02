Dónde y cómo hacer para comprar más barato los útiles escolares para la vuelta al colegio

docente aula clase

Un pack que incluye un guardapolvo, una mochila básica y el listado de los 21 útiles clásicos, se necesitan alrededor de 17.692 pesos, contra los 7.470 pesos que costaba el año pasado. De hecho, el artículo escolar que más aumentó en el último año fue el guardapolvo, subió 142%.

Frente a este escenario el gobierno de Alberto Fernández, cámaras empresarias y supermercados trabajan contrarreloj en la creación de una canasta escolar con unos 80 artículos de librería a bajos precios y se espera que se lance en los próximos días en coincidencia con la renovación del programa Precios Justos.

Además de aprovechar los productos que se incluirán en Precios Justos también existen toda una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de hacer las compras escolares que nos ayudarán a ahorrar mucho en tiempos de fuerte disparidad de precios.

Claves a la hora de comprar los útiles

La disparada de los precios de los útiles escolares podría hacer desesperar a más de uno pero, con un poco de trabajo, es posible ahorrar bastante y que el inicio de clases no se convierta en un lastre para las finanzas familiares para el resto del año.

Cosas a tener en cuenta:

* Promociones: Siempre antes del inicio de clases bancos y tarjetas de crédito así como los distintos programas de fidelización que existen ofrecen descuentos, cuotas y/o reintegros que se pueden aprovechar para abaratar costos. Hay que revisar bien cada una de estas opciones y, en el caso de los reintegros, siempre tener en cuenta los tops de devolución para no llevarnos luego una sorpresa.

* Compras comunitarias: En los últimos años y merced de la mayor fluidez en las comunicaciones que permitieron los grupos de WhatsApp por ejemplo, comenzaron a organizarse cada vez más compras colectivas a través de los denominados "chats de mamis". Requiere de bastante de organización pero reporta muchos beneficios. Al realizar compras grandes se pueden obtener importantes descuentos o incluso precios mayoristas que harán bajar sustancialmente la cuenta final del regreso a clases.

* Cosa de adultos: Aunque no tenga nada que ver con la ley de la oferta y la demanda ni de la extensa cadena que existe detrás de la formación de un precio, el no llevar a los chicos a hacer las compras escolares puede ser, aunque no parezca, la manera más efectiva de ahorrar.

* Reutilizar: Otra clave antes de lanzarse a hacer las comprar es revisar qué fue lo que sobró del año anterior, en qué estado está cada cosa y ver qué puede volver a utilizarse este año. Al hacer esto notaremos que muchas de las cosas de la lista de útiles ya las tenemos y podemos diferir su compra para más adelante.

* Segundas marcas: En algunos casos las diferencias de precios pueden llegar al 40%.

Dónde comprar los útiles

Las librerías ubicadas en el barrio porteño de Balvanera son siempre una buena opción. Allí se pueden conseguir precios más bajos que en otros barrios y en especial muy por debajo de los supermercados. Además se pueden obtener descuentos por pago en efectivo así como también por compras de gran volumen (compras comunitarias).

Los grandes supermercados ganaron terreno en los últimos años en el mercado de útiles escolares y para esta época de año multiplican su oferta de artículos de librería sumando góndolas en comparación con el resto del año.

Eso sí, sus precios suelen ser más altos e incluso, con promociones y descuentos incluidos apenas igualan o inluso en algunos casos siguen quedando por arriba de los que se pueden encontrar en Once. Pero ofrecen una ventaja que no es mejor: el pago en cuotas sin interés.

Con los precios de la canasta escolar disparados, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés se vuelve a veces más atractiva que conseguir precios más baratos pero a pagar de una sola vez. En especial en aquellas familias con más de un chico en edad escolar que implica la compra de más de una canasta escolar.

Por último los mayoristas son siempre una buena opción, en especial en la compra por bulto cerrado.

Algunos precios a tener en cuenta

Daniel Iglesias López, presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (Capla), aconsejó a la hora de hacer la compra de útiles escolares "ir con tiempo, elegir, dejarse asesorar, no esperar al último día y comparar precios".

A modo de ejemplo señaló que el precio de un lápiz negro ronda los $30; un juego de geometría, $280; un compás, $235; y un cuaderno de tapa blanda, $195.

Y destacó que "los productos con licencia son más caros y que pueden llegar a costar hasta 10 veces más".

La dispersión de precios es enorme, por eso es necesario tener en cuenta todas estas claves, desde dónde comprar hasta qué productos elegir. Una mochila básica, por ejemplo, puede varias entre los 3.999 a 23.290 pesos en caso de ser un producto con licencia. Las que tienen carrito pueden llegar a los 56 mil pesos.

Precios de referencia de una canasta escolar clásica:

* Mochila escolar: Arrancan en los 4 mil pesos las básicas y pueden llegar a los 56 mil pisos las más caras con carrito.

* Cartuchera clásica con cierre: Entre $1.890 a $23.290

* Cartuchera de dos pisos: Entre $2.990 y $9.800.

* Caja de 12 lápices largos de colores: Arrancan en los $250 y pueden llegar a los $1.400.

* Caja de 10 marcadores: Van desde los $750 hasta los $4.600.

* Caja de 12 crayones de color: Arrancan en los $500 y pueden llegar a los $2.300.

* Adhesivo de 30 ml: Alrededor de los $350.

* Tijera de 12 cm: Alrededor de los $500.

* Sacapuntas de metal: Alrededor de $300

* Repuesto de 8 hojas para dibujo N° 5: Entre $500 y $800.

* Repuesto de 6 hojas para dibujo a color N° 5: Entre $800 y $1.200

* Regla de 20 cm: Entre $200 y $400.

* Dos paquetes de papel glacé: $60.

* Un lápiz negro: A partir de los $30

* Goma de borrar: Desde $250

* Cuaderno tapa flexible de 48 hojas rayadas: Desde $300

* Cuaderno tapa flexible de 24 hojas rayadas: Desde $250

* Cuaderno de 42 hojas forrado: Desde $550