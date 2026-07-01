Qué pasa con el aguinaldo para los monotributistas y cómo generarlo con inversiones
El pago del medio aguinaldo excluye a los monotributistas. Conocé por qué no lo cobran y las mejores alternativas de inversión para generar un ingreso extra.
Con la llegada de junio, la duda recurrente se instala entre los trabajadores independientes: ¿quiénes cobran el aguinaldo? La respuesta oficial confirma que los monotributistas no acceden a este esperado beneficio económico, ya que está reservado de manera exclusiva para aquellos empleados formales que se encuentran en relación de dependencia.
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Por qué el Monotributo no incluye este derecho laboral
Los inscriptos en el régimen simplificado no perciben esta suma porque no mantienen una relación laboral formal con un empleador. Si bien cumplen mensualmente con sus respectivos aportes previsionales e impuestos, el sistema los excluye de derechos básicos como vacaciones pagas, indemnizaciones por despido o licencias tradicionales. Asimismo, los profesionales autónomos y los trabajadores informales corren con la misma suerte frente a esta legislación.
Por el contrario, el Sueldo Anual Complementario (SAC) sí corresponde a los empleados registrados del sector privado, trabajadores públicos y jubilados de ANSES. Quienes acceden al beneficio deben calcularlo como el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, incluyendo horas extras o comisiones.
Cómo crear un autoaguinaldo a través de inversiones
A falta del cobro legal, el ecosistema financiero ofrece excelentes herramientas para generar tu propio ingreso extra. Al separar entre el 8% y 10% de la facturación mensual, se puede constituir un capital estratégico mediante las siguientes opciones del mercado:
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Fondos Comunes de Inversión (FCI): Operados directamente desde billeteras virtuales, otorgan gran liquidez y rendimientos diarios ideales para necesidades de corto plazo.
Obligaciones Negociables (ON) y Bonos: Los títulos atados al índice CER (en pesos) protegen los ahorros contra la inflación, mientras que las ON de deuda privada pagan cupones de interés en dólares cada semestre.
CEDEARs: Representan acciones internacionales y permiten invertir a largo plazo en empresas de primer nivel, obteniendo dividendos periódicos en moneda extranjera.
Plazos Fijos: La herramienta bancaria más tradicional para conocer de antemano la ganancia exacta al finalizar un período de inmovilización.
Para comenzar a operar con gran parte de estas alternativas, solo es necesario abrir una cuenta comitente gratuita en cualquier Sociedad de Bolsa (AlyC) autorizada en el país.
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