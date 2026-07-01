Qué pasa con el aguinaldo para los monotributistas y cómo generarlo con inversiones

Por qué el Monotributo no incluye este derecho laboral

Los inscriptos en el régimen simplificado no perciben esta suma porque no mantienen una relación laboral formal con un empleador. Si bien cumplen mensualmente con sus respectivos aportes previsionales e impuestos, el sistema los excluye de derechos básicos como vacaciones pagas, indemnizaciones por despido o licencias tradicionales. Asimismo, los profesionales autónomos y los trabajadores informales corren con la misma suerte frente a esta legislación.