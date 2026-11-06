Registros Automotores: en los próximos dos meses dejarán de funcionar 72 oficinas repartidas en todo el país
El gobierno de Javier Milei avanza con su plan para reconvertir a los registros automotores
El gobierno de Javier Milei avanzó con el cierre de 72 oficinas de registros automotores repartidas en la Ciudad de Buenos Aires y una docena de provincias. Así quedó plasmado en la Resolución 538/2026 publicada el jueves con la firma del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Allí se fijó un plazo de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) concrete el proceso y reasigne los dominios a oficinas que permanezcan abiertas.
La medida elimina 67 sedes y ordena el cierre operativo de otras cinco delegaciones que ya habían sido suprimidas en 2025. Además se instruye a la Dnrpa a que realice el cierre y distribuya los legajos correspondientes entre las oficinas que continúen en funcionamiento. La cartera estableció además que los dominios radicados en las sedes alcanzadas deberán ser asignados a otros registros. El objetivo declarado es asegurar la continuidad de los trámites, aunque la norma no detalla en cada caso cuál será la oficina receptora.
El Ministerio de Justicia de la Nación señaló que la medida se inscribe en el marco del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor aprobado en julio de este año y que tiene por objetivo establecer una estructura con “esquemas de gestión simplificados, eficientes y con foco en el ciudadano”.
También señala que la reorganización incluye la “supresión, concentración o reorganización de oficinas registrales” cuando resulte conveniente para una prestación más eficiente del servicio.
La resolución habilita además a los registros seccionales que sigan operativos a inscribir trámites referidos a automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas con registro sobre bienes muebles no registrables, siempre que exista una orden de la Dirección Nacional.
Registros Automotores eliminados
La resolución publicada en el Boletín Oficial detalla en su anexo el nombre y número de cada registro del automotor que deberá dejar de funcionar. A continuación todo el detalle :
Buenos Aires
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Azul Nº 1 (01007/25006/51005).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Balcarce (51007).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Carhué (51011).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Coronel Dorrego y Oriente (51015).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General Belgrano (51026).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de General La Madrid (51027).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de General Rodríguez N° 2 (01247/25138).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Juan Bautista Alberdi y Vedia (51032).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Laprida (51037).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Lobos (51041).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón (51043).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Merlo N° 1 (01062).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Pigüé (51062).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Quilmes N° 1 (01077).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rojas (51069).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Pedro N° 1 (01093/25081/51082).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Tandil (51083).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Trenque Lauquen (51087).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Zárate (51093).
Ciudad de Buenos Aires
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 01 (52001).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 06 (52006).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 07 (52007).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 11 (52011).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Capital Federal Nº 12 (52012).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 052 (02052).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Capital Federal Nº 078 (02078).
Chaco
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Resistencia Nº 1 (56008).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Ángela (56010).
San Luis
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Villa Mercedes (69003).
Santa Fe
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Chañar Ladeado (71006).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Esperanza (71007).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Firmat y Melincué (71008).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Las Rosas (71010).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de María Teresa y Venado Tuerto (71011).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia en Motovehículos y de Créditos Prendarios de Rafaela (45044/71014).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Rufino (71017).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Carlos Centro (71019).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de San Genaro y Totoras (71022).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de San Justo (71023).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Santa Fe Nº 2 (71028).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Vera (71035).
Santiago del Estero
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Añatuya (72001).
Tucumán
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Concepción (73003).
Oficinas suprimidas que también cerrarán
La normativa incluye cinco registros que habían sido suprimidos con anterioridad y ordenó que su cierre operativo también se complete dentro del plazo de 60 días hábiles:
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de La Matanza N° 8, Buenos Aires (01178).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Mercedes N° 1, Buenos Aires (01061/25052).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Morón N° 1, Buenos Aires (01115).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Concepción del Uruguay N° 3, Entre Ríos (08028/32003).
- Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 3, Santa Fe (21015).
Resolución 538/2026:
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario