Media sanción a la suspensión de las PASO: festejos del oficialismo y fuertes críticas de la oposición
Tras la media sanción a la suspensión de las PASO en el Senado, el Gobierno celebró los 43 votos mientras la oposición advirtió por un retroceso institucional.
La media sanción aprobada este jueves en el Senado para la suspensión de las PASO y la reforma electoral —con 43 votos afirmativos y 29 negativos— desató celebraciones inmediatas en el Gobierno nacional y duros cuestionamientos desde sectores de la oposición. Mientras referentes de La Libertad Avanza destacaron la holgura del resultado y el alcance de los cambios, dirigentes opositores advirtieron sobre un retroceso institucional y el impacto en la organización electoral rumbo a 2027.
Entre los primeros en pronunciarse estuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien recurrió a la ironía para resaltar el respaldo alcanzado en la Cámara alta tras la votación sobre la suspensión de las PASO: "Pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado… Con 43 APROBADO Y POR AMPLIA MAYORÍA".
En la misma sintonía, la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, celebró el avance del proyecto y enumeró sus ejes centrales: "Media sanción para la reforma electoral. Suspensión de las PASO. Ficha Limpia: los corruptos no pueden seguir robando y después volver a presentarse como si nada. Chau veda electoral para espectáculos y comercios. Para siempre. Y todo esto, con 43 votos".
El planteo de Sergio Uñac y las críticas opositoras por la suspensión de las PASO
Desde el peronismo, el exgobernador de San Juan y actual senador nacional Sergio Uñac tomó la votación como un punto de partida para reorganizar la interna partidaria y recordó una propuesta previa.
"Hoy el Gobierno logró aprobar en el Senado la media sanción para la suspensión de las PASO. Hace ocho meses anticipé este escenario y le propuse al PJ avanzar con internas abiertas", sostuvo el sanjuanino. En ese sentido, planteó un esquema concreto de cara a los próximos comicios: "Hoy planteo una forma concreta de llevarlas adelante: seis superdomingos peronistas, uno por cada región del país porque organizarnos es primordial. El peronismo debe construir su propia agenda para ser protagonistas de la Argentina que viene".
En la vereda opuesta, distintos legisladores expresaron su rechazo a la iniciativa y cuestionaron tanto el contenido de la reforma como el momento político en que se impulsa.
El diputado nacional, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), calificó el proyecto como "una reforma política a la medida de Milei" y sostuvo que "están tan desesperados y dispuestos a cualquier cosa con tal de conservar el poder".
Además, enumeró los puntos que considera regresivos: "Suspenden las PASO, eliminan el debate presidencial obligatorio para elecciones generales y meten el voto sábana adentro de la Boleta Única. No hay un solo avance en esta reforma, es todo un retroceso. Las reglas electorales no se pueden cambiar según la conveniencia del gobierno de turno. Eso también es inseguridad jurídica y no tiene nada de republicano".
El senador Agustín Coto puso el foco en las consecuencias prácticas de eliminar el filtro de las primarias y el debate obligatorio en primera vuelta al señalar que "hubo PASO en 2015, 2019 y 2023; en la última, solo 5 de las 15 agrupaciones alcanzaron el 1,5% de los votos válidos para llegar a octubre", y preguntó: "Si suspendemos las PASO en 2027, ¿cómo organizaríamos un debate con 15 candidatos en primera vuelta?".
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