En la vereda opuesta, distintos legisladores expresaron su rechazo a la iniciativa y cuestionaron tanto el contenido de la reforma como el momento político en que se impulsa.

El diputado nacional, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), calificó el proyecto como "una reforma política a la medida de Milei" y sostuvo que "están tan desesperados y dispuestos a cualquier cosa con tal de conservar el poder".

Además, enumeró los puntos que considera regresivos: "Suspenden las PASO, eliminan el debate presidencial obligatorio para elecciones generales y meten el voto sábana adentro de la Boleta Única. No hay un solo avance en esta reforma, es todo un retroceso. Las reglas electorales no se pueden cambiar según la conveniencia del gobierno de turno. Eso también es inseguridad jurídica y no tiene nada de republicano".

El senador Agustín Coto puso el foco en las consecuencias prácticas de eliminar el filtro de las primarias y el debate obligatorio en primera vuelta al señalar que "hubo PASO en 2015, 2019 y 2023; en la última, solo 5 de las 15 agrupaciones alcanzaron el 1,5% de los votos válidos para llegar a octubre", y preguntó: "Si suspendemos las PASO en 2027, ¿cómo organizaríamos un debate con 15 candidatos en primera vuelta?".