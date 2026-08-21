Salarios a la baja desde la asunción de Javier Milei: se pueden comprar 18 milanesas con fritas menos en CABA
El poder adquisitivo del salario porteño cayó a su mínimo histórico en abril y hoy rinde 18 platos de milanesas menos en la Ciudad de Buenos Aires.
La pérdida del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei impacta de lleno en el consumo de los trabajadores porteños. Según un informe del instituto iCiudad basado en datos oficiales de la SRT y del IDECBA, con los salarios actuales los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar 18 platos de milanesas con papas fritas menos.
El desplome del poder adquisitivo y los salarios en la Ciudad
El relevamiento denominado Índice Milanesa con Papas Fritas analiza el salario promedio mensual sobre el precio medio del clásico plato gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires. En abril de 2026, un haber medio alcanzó para comprar 104,7 milanesas con guarnición, consolidando el registro más bajo de toda la serie estadística disponible.
La comparación histórica refleja la magnitud del retroceso en los ingresos:
- Frente a abril de 2023: la pérdida acumulada es del -15,1%, lo que representa 18,6 milanesas menos por mes (el poder de compra pasó de 123,3 a 104,7 unidades).
- Comparación interanual: respecto a abril de 2025, el índice cayó un -3,0%, equivalente a 3,3 platos menos por sueldo.
- Frente al pico histórico (2018): el poder de compra se redujo un -39,0%, significando 66,9 platos menos que hace ocho años, cuando se podían adquirir 171,6 raciones.
Caída del empleo registrado y cierre de empresas en CABA
El deterioro salarial se da en paralelo a un fuerte retroceso en el mercado laboral y productivo de la Capital Federal. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la cantidad de personas trabajadoras registradas en el distrito cayó en 88.052 puestos formales (-4,1%), pasando de 2.160.112 a 2.072.060 dependientes.
Asimismo, el tejido empresarial porteño sufrió un duro golpe en el mismo período: cerraron 2.924 empresas y organismos empleadores (-2,4%), reduciendo el total de firmas activas de 122.155 a 119.231.
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