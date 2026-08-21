Salarios a la baja desde la asunción de Javier Milei: se pueden comprar 18 milanesas con fritas menos en CABA

La pérdida del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei impacta de lleno en el consumo de los trabajadores porteños. Según un informe del instituto iCiudad basado en datos oficiales de la SRT y del IDECBA, con los salarios actuales los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar 18 platos de milanesas con papas fritas menos.