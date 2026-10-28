Salarios en la era Milei: uno de cada cuatro trabajadores agota sus ingresos antes del 10 de cada mes
Javier Milei y Luis Caputo hicieron de la licuación de los salarios de los trabajadores una de las patas centrales de su política de desinflación.
El presidente Javier Milei y su ministro de Econonía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de los salarios de los trabajadores una de las patas centrales de su política de desinflación. A tal punto llevaron esta licuación que el nivel de endeudamiento y morosidad entre las familias alcanzó niveles nunca antes vistos. A la hora de indagar en las razones detrás del endeudamiento familiar surge que una abrumadora mayoría lo hizo para solventar gastos básicos como alquiler, alimentos y salud mientras que muy pocos, y solo quienes se encuentran entre los que más ganan lo hicieron para adquirir bienes durables como autos o viviendas.
Un informe del Banco Provincia volvió a echar por tierra el relato libertario y asestó un duro golpe a las excusas de Milei y Caputo que insisten en pelearse con las estadísticas oficiales y la realidad del día a día de millones de argentinos.
Según el Banco Provincia "el sueldo cada vez dura menos". Para el análisis se usaron datos de 320 mil cuentas sueldo del sector privado que dejaron en evidencia que "cada vez más personas agotan el dinero de su salario en los primeros días del mes".
Según los datos del estudio, la mitad del sueldo de las personas ya había sido utilizada a los cinco días de haber cobrado. Aunque el consumo cae, los ingresos alcanzan menos tiempo y el deterioro se profundiza entre quienes perciben menores montos.
Los datos recabados por el Banco Provincia muestran una tendencia cada vez más difícil de ignorar a pesar de los denodados esfuerzos de Milei y Caputo por negarlos. El análisis compara dos períodos distintos, diciembre de 2023 contra diciembre de 2025, y suma una fotografía más actual correspondiente a julio de 2026. El resultado es elocuente: aumenta la proporción de personas que se quedan sin saldo proveniente del salario durante los primeros días del mes, aun cuando el consumo muestra una caída.
Uno de los indicadores más contundentes surge de la comparación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En ese período, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% a 23,2%. Al mismo tiempo, la fecha en la que la mitad de las personas agotó su salario se adelantó dos días y pasó del día 24 al día 22. También creció la porción del ingreso que ya había sido utilizada al día siguiente del cobro: de 18,5% a 23,5%.
La metodología utilizada se basa en el seguimiento diario de cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran en Banco Provincia y que no transfieren sus haberes a otras entidades. El estudio considera que una persona se quedó sin plata del sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero debido a pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares. Para evitar distorsiones estacionales, la comparación histórica se realiza entre meses equivalentes, en este caso diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Además, se incorpora una medición actualizada a julio de 2026 para observar la dinámica más reciente.
“Los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y añadió: “El informe refleja cómo la pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana impacta sobre la actividad económica. Por eso, considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina”.
La foto de julio de 2026 confirma la tendencia: a los cinco días de haber cobrado, todo el universo analizado ya había utilizado la mitad del sueldo. En esos primeros días del mes ingresan los débitos automáticos y se pagan la tarjeta de crédito y gran parte de los gastos fijos, como por ejemplo el alquiler. Para el día 10, más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras (36%) se había quedado sin saldo proveniente de su salario. Hacia el día 20, ese porcentaje ascendía al 57%, es decir, casi seis de cada diez personas ya no contaban con dinero de su haber mensual.
El fenómeno no afecta a todos por igual. Entre quienes perciben ingresos bajos, el 56% se quedó sin dinero del sueldo antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 7. En los segmentos medios bajos, el porcentaje fue de 40% y la mitad se quedó sin saldo hacia el día 14. A medida que aumenta el nivel de ingresos lógicamente la situación mejora, aunque sigue mostrando señales de deterioro: entre los sectores de ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad llegó sin dinero al día 24.
La comparación histórica también muestra que el empeoramiento fue más intenso en los segmentos de menores recursos, incluso al contrastar personas con similar poder adquisitivo. Entre quienes perciben ingresos equivalentes a 1,2 millones de pesos mensuales, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Para ingresos de 2 millones de pesos, el incremento fue de 5,2 puntos. En cambio, para salarios equivalentes a 4 millones de pesos, el aumento fue de apenas 1,5 puntos.
Los resultados también aportan un dato relevante para interpretar este comportamiento. El sueldo se agota más rápido, pero no porque las personas estén consumiendo más. De hecho, los indicadores muestran una caída del salario real de 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% en el mismo período. Si la comparación se realiza contra 2023, la caída del consumo real alcanza el 20%.
En otras palabras, los datos sugieren que una porción cada vez mayor de los ingresos se destina a gastos difíciles de postergar, como servicios y transporte, mientras que rubros como indumentaria, tecnología, salidas o mejoras para el hogar pierden peso dentro del presupuesto familiar. Dicho de otro modo, si el debate público gira en torno a si la plata alcanza o no alcanza, las respuestas parecen estar menos en las opiniones y más en lo que muestran los movimientos cotidianos de las cuentas sueldo.
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