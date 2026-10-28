Salarios en la era Milei: uno de cada cuatro trabajadores agota sus ingresos antes del 10 de cada mes

Uno de los indicadores más contundentes surge de la comparación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En ese período, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% a 23,2%. Al mismo tiempo, la fecha en la que la mitad de las personas agotó su salario se adelantó dos días y pasó del día 24 al día 22. También creció la porción del ingreso que ya había sido utilizada al día siguiente del cobro: de 18,5% a 23,5%.

Fuente: Banco Provincia

La metodología utilizada se basa en el seguimiento diario de cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran en Banco Provincia y que no transfieren sus haberes a otras entidades. El estudio considera que una persona se quedó sin plata del sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero debido a pagos, consumos, extracciones, transferencias o compra de dólares. Para evitar distorsiones estacionales, la comparación histórica se realiza entre meses equivalentes, en este caso diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Además, se incorpora una medición actualizada a julio de 2026 para observar la dinámica más reciente.

“Los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo”, señaló Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y añadió: “El informe refleja cómo la pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana impacta sobre la actividad económica. Por eso, considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina”.

Fuente: Banco Provincia

La foto de julio de 2026 confirma la tendencia: a los cinco días de haber cobrado, todo el universo analizado ya había utilizado la mitad del sueldo. En esos primeros días del mes ingresan los débitos automáticos y se pagan la tarjeta de crédito y gran parte de los gastos fijos, como por ejemplo el alquiler. Para el día 10, más de un tercio de los trabajadores y trabajadoras (36%) se había quedado sin saldo proveniente de su salario. Hacia el día 20, ese porcentaje ascendía al 57%, es decir, casi seis de cada diez personas ya no contaban con dinero de su haber mensual.

El fenómeno no afecta a todos por igual. Entre quienes perciben ingresos bajos, el 56% se quedó sin dinero del sueldo antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 7. En los segmentos medios bajos, el porcentaje fue de 40% y la mitad se quedó sin saldo hacia el día 14. A medida que aumenta el nivel de ingresos lógicamente la situación mejora, aunque sigue mostrando señales de deterioro: entre los sectores de ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad llegó sin dinero al día 24.

Fuente: Banco Provincia

La comparación histórica también muestra que el empeoramiento fue más intenso en los segmentos de menores recursos, incluso al contrastar personas con similar poder adquisitivo. Entre quienes perciben ingresos equivalentes a 1,2 millones de pesos mensuales, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Para ingresos de 2 millones de pesos, el incremento fue de 5,2 puntos. En cambio, para salarios equivalentes a 4 millones de pesos, el aumento fue de apenas 1,5 puntos.

Los resultados también aportan un dato relevante para interpretar este comportamiento. El sueldo se agota más rápido, pero no porque las personas estén consumiendo más. De hecho, los indicadores muestran una caída del salario real de 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% en el mismo período. Si la comparación se realiza contra 2023, la caída del consumo real alcanza el 20%.

Fuente: Banco Provincia

En otras palabras, los datos sugieren que una porción cada vez mayor de los ingresos se destina a gastos difíciles de postergar, como servicios y transporte, mientras que rubros como indumentaria, tecnología, salidas o mejoras para el hogar pierden peso dentro del presupuesto familiar. Dicho de otro modo, si el debate público gira en torno a si la plata alcanza o no alcanza, las respuestas parecen estar menos en las opiniones y más en lo que muestran los movimientos cotidianos de las cuentas sueldo.