Javier Milei en el Congreso: nube de palabras con los términos más repetidos

"Ustedes": Fue una de las palabras más llamativas y repetidas de la noche. Milei rompió el protocolo institucional para dirigirse directamente a las bancadas opositoras en segunda persona del plural, utilizándolo para lanzar fuertes chicanas como "ustedes suman con dificultad", "los chorros son ustedes" o "ustedes los golpistas".

"Estado" y "Política / Políticos": Los blancos principales de sus críticas. El Presidente mencionó reiteradas veces estos términos para justificar su plan motosierra, apuntando contra el "Estado presente que fracasó" y asegurando que la mayor responsabilidad de los males del país "cae sobre los políticos".

"Argentina" y "Argentinos": Conceptos infaltables en el discurso para apelar a la ciudadanía y prometer un futuro próspero. Milei contrapuso constantemente el beneficio de los "argentinos de bien" frente a los privilegios de la casta.

"Corrupción", "Chorros", "Robo" y "Delincuentes": Un campo semántico que utilizó de forma intensiva para descalificar a las administraciones anteriores, a los líderes de la oposición y a los empresarios a los que tildó de "prebendarios".

"Economía", "Crecimiento" e "Inflación": Fueron los términos centrales durante la primera mitad de su alocución, donde se dedicó a repasar la "herencia" recibida y a destacar sus logros de gestión, como la caída de la inflación y la recuperación de la actividad económica tras el ajuste.

"Reformas" y "Leyes": Palabras clave en el tramo final del discurso, utilizadas para adelantar su ambiciosa agenda legislativa. El mandatario prometió enviar "10 paquetes de reformas estructurales" por ministerio para rediseñar la arquitectura del país.