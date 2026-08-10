Ahorro: esta es la inversión que le ganará al dólar y a los plazos fijos y que cada vez más ahorristas eligen

En ese marco, la previsión de Goldman Sachs Research es que el oro alcanzará los 4.900 dólares a fin de año, “impulsado principalmente por la diversificación de las reservas de los bancos centrales de los mercados emergentes”. Uno de los datos que se subrayan en el informe es que, según una reciente encuesta del Consejo Mundial del Oro, “un récord del 45% de los 76 bancos centrales encuestados entre febrero y mayo esperan aumentar sus propias reservas de oro en los próximos 12 meses”.

Lina Thomas, analista senior de Goldman Sachs Research, indicó que existen algunos desafíos para el precio del oro a corto plazo, como la preocupación por las tasas de interés y el nivel de inflación, que podría limitar la demanda de oro, tanto como cobertura contra la depreciación del dólar como a través de ETFs sensibles a los tipos de interés.

El oro en la Argentina

Aunque la producción local del metal precioso viene en declive mientras el litio gana protagonismo, el oro conserva su lugar como principal rubro de las exportaciones mineras argentinas. En el primer semestre sumó 2.905 millones de dólares, sobre un total de ventas externas del sector de 4.742 millones de dólares. La plata, cuya extracción está normalmente asociada a la del oro, aportó 562 millones de dólares adicionales, llevando a los dos metales a explicar el 73% de las exportaciones mineras del país.

Un factor que entre fines de enero y junio habría sido importante en la tendencia bajista del precio del oro es la tendencia de los bancos centrales de algunos países, como Rusia y Turquía, de vender oro para estabilizar sus monedas y sus economías de los impactos del conflicto en el Golfo Pérsico. Además, en ese período China, uno de los principales compradores de oro del mercado mundial, desaceleró sus compras tras el pico de enero pasado y podría haberlas reactivado a medida que el metal precioso se acercó a la cotización de 4 mil dólares por onza.

En cualquier caso, el reciente repunte y la previsión de Goldman Sachs de que el oro volvería a rozar los 5 mil dólares la onza hacia fin de año jugarían a favor de las exportaciones mineras de la Argentina.