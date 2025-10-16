Trámites digitales: los dos nuevos servicios que ya podés realizar en Mi ANSES sin salir de tu casa

Quiénes pueden acceder a la Pensión derivada

La pensión derivada es una prestación en la que se acompaña económicamente a las familias de los jubilados fallecidos. Esta puede ser obtenida por el cónyuge, conviviente previsional e hijos menores de 18 años del adulto mayor, quienes deberán cumplir los siguientes requisitos:

Cónyuge: partida de matrimonio actualizada (emitida hasta 1 año anterior a la fecha de solicitud de la pensión y no más de 6 meses anteriores al fallecimiento).

partida de matrimonio actualizada (emitida hasta 1 año anterior a la fecha de solicitud de la pensión y no más de 6 meses anteriores al fallecimiento). Conviviente: acreditar 5 años de convivencia antes de la fecha del fallecimiento. Si tienen hijos reconocidos por ambos, el plazo se reduce a 2 años.

acreditar 5 años de convivencia antes de la fecha del fallecimiento. Si tienen hijos reconocidos por ambos, el plazo se reduce a 2 años. Hijos: ser menor de 18 años y soltero. No hay límite de edad en los casos que el hijo se encuentre incapacitado para trabajar y haya estado a cargo del jubilado fallecido. En estos casos el trámite se hace de manera presencial.

Cómo tramitar la pensión derivada online

Los familiares del jubilado fallecido podrán tramitar la pensión derivada a partir de los 10 días hábiles de su muerte, hasta los 6 meses del hecho. Para poder obtenerla de manera online, deberán procurar que todos sus datos y los del beneficiario estén actualizados y seguir una serie de pasos: