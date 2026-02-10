Tras la polémica con el INDEC, se conoce este martes la inflación de enero

supermercado inflacion 2

Alimentos y regulados: los motores del mes

A pesar de la estabilidad del dólar, rubros específicos impidieron una baja mayor. Según el informe de Equilibra, Restaurantes y Hoteles (3,8%) y Salud (2,8%) lideraron las subas. Por su parte, EcoGo y C&T coincidieron en que los alimentos siguen presionando:

Verduras: Registraron fuertes incrementos estacionales.

Registraron fuertes incrementos estacionales. Carnes: Tuvieron alzas de entre el 3,6% y 5%, aunque a un ritmo menor que en el último trimestre de 2025.

Tuvieron alzas de entre el 3,6% y 5%, aunque a un ritmo menor que en el último trimestre de 2025. Regulados: Tras los fuertes ajustes en transporte y naftas de diciembre, este rubro aportó calma al índice de enero.

En tanto, para la Fundación Libertad y Progreso, la dinámica inflacionaria actual es un "reflejo de la baja demanda de pesos por la incertidumbre electoral", lo que depreció la moneda y se trasladó a los precios de bienes transables.

Sin embargo, estiman que la desaceleración interanual podría retomarse en febrero a medida que el impacto de la devaluación termine de filtrarse en el resto de la cadena de servicios.