Turismo en crisis: los peores 18 meses desde que hay registros

Respecto al turismo interno, Castro remarcó que desde diciembre de 2023 los costos crecieron, en promedio, un 600%: "No hay manera de que el mercado interno los pueda absorber y, a nivel internacional, quedamos fuera de competencia por el tipo de cambio", sostuvo.

“No voy a defender a quienes abusan de los precios o no ofrecen un servicio acorde al costo. Pero así como te aumentaron los gastos en tu casa, a la industria le subieron lo mismo o más. Eso hace que tengas menos dinero y que todo resulte mucho más caro”, concluyó.