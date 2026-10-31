Actualización del SUAF en noviembre 2026: cuáles son los nuevos topes de ingresos

Cuánto se cobrará por hijo en noviembre

Con los nuevos valores establecidos, los montos de la asignación por hijo de ANSES, correspondiente al SUAF, quedarán distribuidos de la siguiente manera:

Primer rango de ingresos: $79.816.

$79.816. Segundo rango: $53.841.

$53.841. Tercer rango: $32.566.

$32.566. Cuarto rango: $16.806.

El importe que recibirá cada familia dependerá de los ingresos del grupo familiar y del tramo en el que se encuentre, siempre que se cumplan las condiciones exigidas para acceder a la prestación.