Actualización del SUAF en noviembre 2026: cuáles son los nuevos topes de ingresos
ANSES definió qué ingresos se considerarán para las asignaciones familiares y cuáles serán los nuevos montos que se cobrarán por cada hijo.
ANSES aplicará en noviembre una actualización de los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El ajuste será del 1,93%, en línea con la inflación de septiembre que difundió el INDEC.
Debido a esta modificación, algunas familias podrían dejar de cobrar las asignaciones familiares si sus ingresos superan los nuevos topes establecidos.
Cuáles son los nuevos topes del SUAF
A partir de noviembre de 2026, el tope de ingresos familiares se ubicará en $6.543.627, mientras que el máximo permitido por persona será de $3.271.814. Estos montos establecen qué familias están habilitadas para recibir las asignaciones familiares de ANSES. Si alguno de los padres percibe ingresos por encima del límite individual, el grupo familiar quedará fuera de las prestaciones sujetas a esa condición, aunque la suma de ambos ingresos no supere el tope general.
Qué ingresos considera ANSES
Para determinar quiénes pueden acceder al SUAF, la ANSES suma los ingresos brutos de los dos progenitores, sin importar si están casados, separados o quién vive con los hijos.
De esta manera, una ruptura de pareja no excluye del cálculo el sueldo del padre o la madre que no convive con los menores. A su vez, el ingreso total del grupo familiar define el tramo que se utiliza para establecer cuánto se cobra por la asignación por hijo y la asignación prenatal.
Cuánto se cobrará por hijo en noviembre
Con los nuevos valores establecidos, los montos de la asignación por hijo de ANSES, correspondiente al SUAF, quedarán distribuidos de la siguiente manera:
- Primer rango de ingresos: $79.816.
- Segundo rango: $53.841.
- Tercer rango: $32.566.
- Cuarto rango: $16.806.
El importe que recibirá cada familia dependerá de los ingresos del grupo familiar y del tramo en el que se encuentre, siempre que se cumplan las condiciones exigidas para acceder a la prestación.
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