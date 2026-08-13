Una familia necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026: 2,2% más que el mes previo
El INDEC publicó los últimos datos sobre las canastas básicas. Conocé cuánto necesitó una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza o indigencia.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió la valorización mensual correspondiente a julio de 2026. Según el informe oficial, una familia de cuatro integrantes necesitó reunir ingresos por un total de $1.564.715,90 para no ser considerada en situación de pobreza.
¿Cuánto subió la Canasta Básica Total (CBT) en julio?
El estudio determinó que la Canasta Básica Total (CBT), que establece la línea de pobreza, registró una variación del 2,2% con respecto al mes anterior. En lo que va del año, la CBT acumula un alza del 19,6%, mientras que a nivel interanual la suba llegó al 36,1%.
Por su parte, el valor individual necesario para la misma canasta fue estimado en $506.380,55 para un adulto equivalente.
¿Qué pasó con la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la indigencia?
Por otro lado, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el límite de la indigencia, se incrementó un 2,6% durante julio de 2026.
De esta forma, la misma familia de cuatro integrantes requirió $708.016,24 exclusivamente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y no caer en la indigencia. Esta canasta acumula una variación del 20,1% en el transcurso del año y alcanzó un aumento interanual del 37,4%. A nivel individual, el costo para un adulto se ubicó en $229.131,47.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó dos bonos de $300.000 y un aumento del 30% en el salario básico: a quiénes les corresponde
¿Cómo se calcula el consumo familiar según el INDEC?
Para llegar a estas cifras de referencia (Hogar 2), el INDEC utiliza un modelo estándar compuesto por:
- Un varón de 35 años (equivale a 1 unidad).
- Una mujer de 31 años (equivale a 0,77 unidades).
- Un hijo de 6 años (equivale a 0,64 unidades).
- Una hija de 8 años (equivale a 0,68 unidades).En total, este hogar tipo suma 3,09 unidades consumidoras (adultos equivalentes).
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario