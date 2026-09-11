Camila tiene 21 años y denunció hostigamiento de una agencia de cobranzas hasta en pleno velorio de su padre
La joven de 21 años denunció en C5N el violento accionar de las agencias de cobranza mientras atravesaba el fallecimiento de su papá.
En una entrevista con C5N, Camila de 21 años brindó un testimonio sobre la forma en que operan las agencias de cobranzas ante las deudas y la enorme falta de empatía de los bancos. La joven universitaria, que también se encuentra estudiando relaciones internacionales, fue hostigada repetidamente por una demora en el pago de su tarjeta de crédito.
El reclamo por el atraso durante el velatorio de su papá
Según relató Camila, la situación comenzó con una demora menor a dos semanas en el pago de su tarjeta, algo que ella misma había notificado con antelación a la entidad bancaria. Sin embargo, el banco no respetó su situación y la llamó de forma inoportuna. "Yo avisé que iba a tener ese atraso. Dentro de esas dos semanas que yo había notificado, me llamaron y yo justo estaba en el medio del velatorio de mi padre", detalló.
La respuesta de los cobradores ante este delicado momento fue verdaderamente repudiable. Camila explicó que les pidió un plazo por su compleja situación personal, pero le contestaron de forma tajante: "A nosotros no nos interesa tu situación personal. A nosotros lo único que nos interesa es que vos pagues".
Cómo la deuda de 1 millón escaló a 3 millones de pesos
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Tras el fallecimiento de su padre, quien era el principal sostén económico de la familia, Camila tuvo que endeudarse para poder comprar alimentos. "En aproximadamente agosto o septiembre, tomé una deuda de 1 millón de pesos con la tarjeta de crédito, que fue 100% de alimento, para que en mi casa no quedara nadie sin comer", explicó.
A pesar de su intención de abonar una cuota baja de acuerdo con sus ingresos por empleos informales, las agencias de cobranzas le exigieron pagos de alrededor de 500.000 pesos por mes, una cifra que resulta imposible de afrontar en la economía actual. Además, la joven se mostró muy preocupada por el exponencial incremento de su deuda: "La última vez que me contactaron de esas agencias de cobranza, la deuda ya había aumentado de 1 millón a aproximadamente 3 millones de pesos".
Finalmente, la estudiante se refirió a la situación del país y criticó duramente al Gobierno, señalando que "si el Gobierno se dejara de preocupar por los grandes empresarios y se empezara a preocupar por el pueblo trabajador argentino", este tipo de problemas podría solucionarse.
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