Camila tiene 21 años y denunció hostigamiento de una agencia de cobranzas hasta en pleno velorio de su padre

A pesar de su intención de abonar una cuota baja de acuerdo con sus ingresos por empleos informales, las agencias de cobranzas le exigieron pagos de alrededor de 500.000 pesos por mes, una cifra que resulta imposible de afrontar en la economía actual. Además, la joven se mostró muy preocupada por el exponencial incremento de su deuda: "La última vez que me contactaron de esas agencias de cobranza, la deuda ya había aumentado de 1 millón a aproximadamente 3 millones de pesos".

Finalmente, la estudiante se refirió a la situación del país y criticó duramente al Gobierno, señalando que "si el Gobierno se dejara de preocupar por los grandes empresarios y se empezara a preocupar por el pueblo trabajador argentino", este tipo de problemas podría solucionarse.