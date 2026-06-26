Verificación vehicular porteña: los cambios y modificaciones clave que se implementaron
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
El Gobierno puso en marcha este miércoles el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular.
VTV: nuevos plazos de vigencia y digitalización en CABA
El eje central de la ley modifica los tiempos en los que los propietarios de autos particulares deben pasar por la fosa de revisión. Con el esquema aprobado, los vehículos cero kilómetro tendrán un beneficio inicial importante: la obligación de realizar la primera VTV se traslada a los cinco años contados desde el momento de su patentamiento, un año más que el límite actual.
Una vez superado ese examen inicial, la oblea otorgada pasará a tener una duración de dos años. Esta ventana bianual se mantendrá vigente hasta que la unidad cumpla los 10 años de antigüedad desde su fabricación. Recién al cruzar esa barrera de la década, el control automotor retornará al clásico esquema de renovación anual obligatoria. La nueva regulación contempla y faculta explícitamente a los conductores a exhibir la documentación correspondiente en formato digital directo desde el teléfono celular ante cualquier control de tránsito.
Talleres privados para la VTV y fin de la tarifa unificada
El vuelco más drástico radica en la fiscalización y el costo del trámite. La Ciudad dejará atrás el actual sistema cerrado de siete plantas verificadoras exclusivas para crear el Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados.
Esta apertura del mercado sepulta por completo los valores mínimos y máximos fijados por el Estado porteño. Al eliminarse las tarifas reguladas, cada taller privado tendrá la libertad de establecer el precio final que cobrará por la inspección, incluyendo el costo de la oblea oficial. Se espera que la competencia entre prestadores actúe como regulador de los valores en la calle, en un contexto donde el trámite bajo la modalidad vigente se ubica en los $96.968.
Por el lado de los vehículos de gran porte, aquellos que superen los 3.500 kilos o presenten dificultades de ingreso a estructuras estándar deberán realizar una Inspección Técnica Especial al año coordinada por un ingeniero matriculado. Los autos clásicos con más de 30 años tendrán pautas específicas de revisión, mientras que los taxis y remises conservarán sus cronogramas de examen actuales sin modificaciones.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario