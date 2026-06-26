Verificación vehicular porteña: los cambios y modificaciones clave que se implementaron

Talleres privados para la VTV y fin de la tarifa unificada

El vuelco más drástico radica en la fiscalización y el costo del trámite. La Ciudad dejará atrás el actual sistema cerrado de siete plantas verificadoras exclusivas para crear el Registro Único de Talleres de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria y Calificados.

Esta apertura del mercado sepulta por completo los valores mínimos y máximos fijados por el Estado porteño. Al eliminarse las tarifas reguladas, cada taller privado tendrá la libertad de establecer el precio final que cobrará por la inspección, incluyendo el costo de la oblea oficial. Se espera que la competencia entre prestadores actúe como regulador de los valores en la calle, en un contexto donde el trámite bajo la modalidad vigente se ubica en los $96.968.

Por el lado de los vehículos de gran porte, aquellos que superen los 3.500 kilos o presenten dificultades de ingreso a estructuras estándar deberán realizar una Inspección Técnica Especial al año coordinada por un ingeniero matriculado. Los autos clásicos con más de 30 años tendrán pautas específicas de revisión, mientras que los taxis y remises conservarán sus cronogramas de examen actuales sin modificaciones.