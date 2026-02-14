Docentes de la FEB rechazaron la propuesta salarial de la Provincia de Buenos Aires y no inicia las clases

El contexto paritario sigue sin avances significativos. Las negociaciones se retomaron el 5 de febrero, pero el Ministerio de Trabajo bonaerense aún no convocó a una nueva reunión formal. Otros gremios estatales, como ATE, también mantienen conversaciones abiertas luego de rechazar ofertas recientes.

En enero, cuando se acordó la última actualización salarial con revisión en febrero, el gobierno provincial advirtió sobre el impacto de la caída de transferencias nacionales y de la recaudación, aunque reiteró su compromiso de sostener el diálogo con los gremios. Según datos oficiales, la deuda de la Nación con la provincia ascendía a 12 billones de pesos a fines de 2024.

Por su parte, el resto de los gremios del FUDB analizaba este viernes los próximos pasos. Suteba, tras realizar asambleas distritales, dejó la definición en manos del plenario de secretarios generales. En la última reunión paritaria virtual, las organizaciones sindicales reclamaron mejoras salariales y advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en los ingresos del sector. “La oferta no responde a las necesidades reales de las y los trabajadores de la educación”, señalaron desde el frente sindical. Las partes acordaron entonces un cuarto intermedio a la espera de una nueva propuesta oficial.