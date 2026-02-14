Docentes de la FEB rechazaron la propuesta salarial de la Provincia de Buenos Aires y no inicia las clases
La Federación de Educadores Bonaerenses confirmó un paro de 24 horas para el 2 de marzo y anunció que no iniciará las clases en Buenos Aires tras rechazar la propuesta salarial del gobierno de Axel Kicillof.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) resolvió no dar inicio al ciclo lectivo 2025 en la provincia de Buenos Aires, al considerar insuficiente la última propuesta salarial realizada por el gobierno de Axel Kicillof. Así lo definió en un Congreso Extraordinario, donde también se convocó a un paro de 24 horas para el 2 de marzo, día en que estaban previstas las clases. Además, se autorizó a la conducción del gremio a evaluar nuevas medidas si no hay avances en la negociación.
La oferta rechazada por el gobierno bonaerense incluía un incremento del 4% para febrero con efecto retroactivo a diciembre, y otro 3% para enero, en el marco de la emergencia económica declarada por la Legislatura provincial. La FEB, que integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), es el segundo gremio con mayor cantidad de afiliados, detrás de Suteba, el sindicato liderado por Roberto Baradel con fuerte inserción territorial en el interior de la provincia.
Desde la FEB explicaron que el rechazo responde a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. La presidenta del gremio, Liliana Olivera, sostuvo que "la propuesta no logra recomponer nuestros salarios", y que esa disconformidad se expresó en un rechazo unánime en el Congreso. También informó que se facultó al Consejo Directivo para definir nuevas acciones gremiales.
ATE también rechazó oferta salarial de la Provincia de Buenos Aires
El contexto paritario sigue sin avances significativos. Las negociaciones se retomaron el 5 de febrero, pero el Ministerio de Trabajo bonaerense aún no convocó a una nueva reunión formal. Otros gremios estatales, como ATE, también mantienen conversaciones abiertas luego de rechazar ofertas recientes.
En enero, cuando se acordó la última actualización salarial con revisión en febrero, el gobierno provincial advirtió sobre el impacto de la caída de transferencias nacionales y de la recaudación, aunque reiteró su compromiso de sostener el diálogo con los gremios. Según datos oficiales, la deuda de la Nación con la provincia ascendía a 12 billones de pesos a fines de 2024.
Por su parte, el resto de los gremios del FUDB analizaba este viernes los próximos pasos. Suteba, tras realizar asambleas distritales, dejó la definición en manos del plenario de secretarios generales. En la última reunión paritaria virtual, las organizaciones sindicales reclamaron mejoras salariales y advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en los ingresos del sector. “La oferta no responde a las necesidades reales de las y los trabajadores de la educación”, señalaron desde el frente sindical. Las partes acordaron entonces un cuarto intermedio a la espera de una nueva propuesta oficial.
