Wall Street: las acciones argentinas siguen en caída pero mejora el riesgo país

“Los bancos estadounidenses suspenden el plan de rescate de 20.000 millones de dólares para la Argentina”, titulaba el diario neoyorkino, lo que representó un durísimo golpe para los planes de Luis Caputo, dependientes del financiamiento externo.

Los ADRs argentinos, entonces, cerraban la semana registrando pérdidas en la mayoría de los casos, como importantes caídas para Edenor (-5,4%), BBVA (-5,3%) y Galicia (-5,3%); en tanto, los bonos argentinos caían hasta 1,6%.