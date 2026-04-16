YPF fue distinguida con el certificado Marca País en Vaca Muerta
La petrolera YPF recibió el certificado Marca País Argentina durante una recorrida oficial en Vaca Muerta. El Gobierno destacó su rol estratégico.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitaron las instalaciones de Vaca Muerta en Neuquén. En el marco de esta importante agenda vinculada al desarrollo y la proyección internacional, la petrolera YPF recibió oficialmente el prestigioso certificado de Marca País Argentina.
El rol estratégico de YPF y el valor de la Marca País
Esta valiosa distinción otorgada por el Gobierno nacional reconoce a la empresa como un actor absolutamente clave en la proyección de la identidad productiva nacional. El premio resalta tanto su enorme trayectoria histórica como la magnitud de su escala operativa y su rol vital en el desarrollo económico del país.
Cabe destacar que la Marca País Argentina es una herramienta institucional fundamental que impulsa la percepción internacional positiva, potencia exponencialmente las exportaciones de bienes y servicios, favorece la llegada de nuevas inversiones y promueve el talento argentino en los grandes mercados globales.
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El recorrido oficial por el polo energético
Durante la exitosa jornada, los funcionarios nacionales recorrieron un equipo de perforación y un área de pozos en producción ubicada en Loma Campana, consolidado como uno de los principales polos energéticos a nivel global. En ese sector pudieron observar con detalle cómo la actividad de campo se optimiza de manera remota, en medio de un contexto de creciente dinamismo exportador.
Toda la actividad en el sur fue acompañada muy de cerca por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, y el actual titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca. A su vez, la comitiva oficial sumó la participación de altos ejecutivos de la petrolera como Guillermo Garat, Lisandro Deleonardis y Matías Farina.
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