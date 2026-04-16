YPF fue distinguida con el certificado Marca País en Vaca Muerta

Toda la actividad en el sur fue acompañada muy de cerca por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, y el actual titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca. A su vez, la comitiva oficial sumó la participación de altos ejecutivos de la petrolera como Guillermo Garat, Lisandro Deleonardis y Matías Farina.