El romántico posteo de Rodrigo De Paul para el cumpleaños de Tini Stoessel
Rodrigo De Paul le dedicó un tierno mensaje a la cantante por su cumpleaños, llamándola su "persona favorita". La respuesta de Tini Stoessel no se hizo esperar.
El mundo de las redes sociales se revolucionó con el posteo de Rodrigo De Paul. El futbolista de la Selección Argentina eligió su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje a Tini Stoessel por su cumpleaños. "FELIZ CUMPLE A MI PERSONA FAVORITA", le escribió De Paul a su novia.
En un texto breve pero profundamente emotivo, el mediático jugador brindó por las virtudes que admira en Tini. "Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida", escribió, enumerando las cualidades que lo enamoran día a día.
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"Lazos que van más allá de todo"
Una de las frases más potentes del mensaje fue la que hizo referencia a la profundidad de su conexión. "Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo", aseguró De Paul, proyectando un futuro juntos y garantizando su apoyo incondicional.
Finalmente, cerró su dedicatoria con palabras de pura admiración y orgullo: "Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos TE AMO MI VIDA!". El posteo, que incluyó una serie de imágenes y videos de la pareja, acumuló cientos de miles de "me gusta" y comentarios en cuestión de minutos.
La respuesta de Tini Stoessel
La cantante, lejos de llamarse a silencio, respondió al posteo de su pareja con la misma intensidad. "lo más lindo q me pasó en la vida, t amo con mi vida entera para siempre", comentó Tini Stoessel, sellando públicamente su amor y dejando en claro que el sentimiento es mutuo y duradero.
Las fotos de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel
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