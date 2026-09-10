¿Es feriado el 11 de septiembre? Los detalles sobre el Día del Maestro
El calendario de septiembre incluye una fecha que todos los años genera dudas sobre si corresponde trabajar o si habrá un nuevo día de descanso.
Septiembre cuenta con diferentes fechas conmemorativas que pueden modificar las actividades habituales de determinados sectores. Una de las más importantes es el Día del Maestro, que se celebra cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y su papel en el desarrollo de la educación argentina.
En 2026, la fecha caerá un viernes, por lo que surgieron consultas sobre la posibilidad de que se convierta en un fin de semana largo. Sin embargo, es importante diferenciar entre un feriado nacional y un asueto destinado específicamente a una actividad.
El 11 de septiembre no aparece dentro del calendario de feriados nacionales de 2026, por lo que la mayoría de los trabajadores deberán desarrollar sus actividades normalmente. La situación será distinta para una parte de la comunidad educativa.
Qué sucederá el 11 de septiembre
El viernes 11 de septiembre se celebrará el Día del Maestro en todo el país. La fecha recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, quien murió ese mismo día de 1888 en Asunción, Paraguay.
A pesar de su importancia, no será un feriado nacional. Esto significa que comercios, bancos, oficinas y el resto de las actividades que no estén alcanzadas por disposiciones particulares funcionarán de manera habitual.
La diferencia estará en el ámbito educativo. De acuerdo con la información disponible, no habrá clases en jardines de infantes, escuelas primarias y establecimientos secundarios, debido al asueto correspondiente a esta conmemoración.
Por lo tanto, la jornada generará un descanso para docentes y estudiantes alcanzados por la medida, pero no tendrá los efectos laborales de un feriado para el conjunto de los trabajadores. Para quienes no pertenezcan al sector educativo, el viernes será un día laboral normal.
El origen de la celebración está directamente relacionado con Domingo Faustino Sarmiento, nacido el 15 de febrero de 1811 en San Juan. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como maestro, periodista y político, además de ocupar la Presidencia de la Nación entre 1868 y 1874.
La educación tuvo un lugar central durante su vida pública. Sarmiento promovió la creación de escuelas, instituciones destinadas a la formación y bibliotecas populares, además de impulsar políticas orientadas a ampliar el acceso a la enseñanza.
Su fallecimiento ocurrió el 11 de septiembre de 1888, cuando tenía 77 años. La fecha quedó posteriormente asociada al reconocimiento de los docentes y actualmente el Día del Maestro se conmemora cada año en su homenaje.
Septiembre también tendrá otra jornada vinculada con el ámbito educativo. El 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante, aunque tampoco se trata de un feriado nacional para todos los trabajadores.
Calendario de feriados 2026
Después del Día del Maestro, el calendario de 2026 todavía contempla varias jornadas de descanso durante los últimos meses del año. Algunas corresponden a feriados nacionales y otra está establecida como día no laborable con fines turísticos.
Las fechas que restan, de acuerdo con la información disponible, son:
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.
- 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
De esta manera, el 11 de septiembre no suma un feriado nacional al calendario, aunque sí modifica la actividad de parte del sistema educativo por la celebración del Día del Maestro.
Para la mayoría de los trabajadores, la fecha deberá considerarse una jornada habitual. En cambio, para los sectores educativos alcanzados por el asueto, el viernes 11 permitirá extender el descanso del fin de semana, debido a la suspensión de las clases por la conmemoración.
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