¿Es feriado el 11 de septiembre? Los detalles sobre el Día del Maestro

La diferencia estará en el ámbito educativo. De acuerdo con la información disponible, no habrá clases en jardines de infantes, escuelas primarias y establecimientos secundarios, debido al asueto correspondiente a esta conmemoración.

Por lo tanto, la jornada generará un descanso para docentes y estudiantes alcanzados por la medida, pero no tendrá los efectos laborales de un feriado para el conjunto de los trabajadores. Para quienes no pertenezcan al sector educativo, el viernes será un día laboral normal.

El origen de la celebración está directamente relacionado con Domingo Faustino Sarmiento, nacido el 15 de febrero de 1811 en San Juan. A lo largo de su trayectoria se desempeñó como maestro, periodista y político, además de ocupar la Presidencia de la Nación entre 1868 y 1874.

La educación tuvo un lugar central durante su vida pública. Sarmiento promovió la creación de escuelas, instituciones destinadas a la formación y bibliotecas populares, además de impulsar políticas orientadas a ampliar el acceso a la enseñanza.

Su fallecimiento ocurrió el 11 de septiembre de 1888, cuando tenía 77 años. La fecha quedó posteriormente asociada al reconocimiento de los docentes y actualmente el Día del Maestro se conmemora cada año en su homenaje.

Septiembre también tendrá otra jornada vinculada con el ámbito educativo. El 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante, aunque tampoco se trata de un feriado nacional para todos los trabajadores.

Calendario de feriados 2026

Después del Día del Maestro, el calendario de 2026 todavía contempla varias jornadas de descanso durante los últimos meses del año. Algunas corresponden a feriados nacionales y otra está establecida como día no laborable con fines turísticos.

Las fechas que restan, de acuerdo con la información disponible, son:

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.

Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre. 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, el 11 de septiembre no suma un feriado nacional al calendario, aunque sí modifica la actividad de parte del sistema educativo por la celebración del Día del Maestro.

Para la mayoría de los trabajadores, la fecha deberá considerarse una jornada habitual. En cambio, para los sectores educativos alcanzados por el asueto, el viernes 11 permitirá extender el descanso del fin de semana, debido a la suspensión de las clases por la conmemoración.