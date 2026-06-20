Escapadas a Chile: el pueblo tranquilo que enamora a los turistas

Ubicado en la comuna de Alto Biobío, dentro de la cordillera de los Andes, Ralco combina montañas, ríos cristalinos y una abundante vegetación. Esta mezcla de paisajes naturales convierte a la localidad en una alternativa diferente dentro de los destinos turísticos de Chile.

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Dónde queda Ralco

A aproximadamente 200 kilómetros de Santiago de Chile, este destino del sur de Chile sorprende por un paisaje donde predominan las montañas, los bosques nativos y los ríos que atraviesan la región.

Su esencia está ligada a la cercanía con la cordillera de los Andes y a una identidad construida a partir de las tradiciones locales, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan una experiencia diferente dentro del turismo.

Cómo llegar a Ralco

Para llegar a este destino de Chile, la opción más utilizada es partir desde la ciudad de Los Ángeles. Desde allí, el recorrido continúa por la ruta Q-61 hacia Alto Biobío, con una distancia aproximada de 100 kilómetros.

El viaje suele demorar cerca de una hora y media en vehículo y combina sectores asfaltados con otros tramos de ripio. Por las características del camino, se recomienda circular con precaución para disfrutar del trayecto hacia este atractivo del turismo de naturaleza