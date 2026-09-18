Rosario Ortega contó por qué faltó a la boda de Emanuel y Julieta Prandi: "Me invitaron dos días antes"

Por otra parte, la cantante se encargó de despejar las dudas sobre cómo es su vínculo con Julieta Prandi. “Me cae bárbaro y veo a mi hermano feliz”, expresó. Al mismo tiempo, reconoció que no comparte demasiado tiempo con ellos debido a que “viven lejos”.

Rosario también se refirió a la decisión de la pareja de formalizar su relación y contó cómo recibió la noticia. “Puede ser, a esta altura de la vida, me sorprende que cualquiera se case. Es un evento raro”, señaló.

El supuesto pedido de Evangelina Salazar tras las ausencias en el casamiento

Las repercusiones por el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega no terminaron allí. La ceremonia íntima también quedó en el centro de la escena por la ausencia de varios integrantes de la familia del cantante y las versiones sobre una posible interna.

En ese contexto, trascendió que Evangelina Salazar habría intervenido para intentar que la situación no se convirtiera en un conflicto público. La información fue revelada por Paula Varela durante la emisión de Intrusos.

“Lo que también me contaban es que, en algún punto Julieta también fue porque, si bien es el hermano y todo, se acercó a la comida por los papás”, contó la periodista.

Luego, Varela detalló cuál habría sido el pedido de Evangelina a sus hijos: “Porque la mamá les pidió que por favor traten de estar los que pudieran porque ella no quería que esto sea un escándalo mediático. Evangelina pidió eso”.

La madre de Emanuel ya había hablado públicamente sobre las ausencias durante el civil y había atribuido la situación a los compromisos que tenían sus hijos. “Mis hijos tenían todos compromisos (...) Creo que Julieta está por venir, que es la que puede”, había explicado en diálogo con Intrusos.