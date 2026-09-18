Rosario Ortega contó por qué faltó a la boda de Emanuel y Julieta Prandi: "Me invitaron dos días antes"
La hermana menor del cantante expresó su malestar por recibir la invitación a último momento y no poder modificar su agenda laboral.
Después de varios días de rumores sobre lo ocurrido en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, Rosario Ortega dio detalles del motivo por el que no pudo acompañar a su hermano. La cantante explicó que se enteró de la celebración con apenas unos días de anticipación y que para ese momento ya tenía obligaciones laborales que le resultaba imposible modificar.
Su ausencia había despertado distintas versiones alrededor de la familia Ortega. Incluso se habló de una posible interna entre los hermanos y de un supuesto rechazo hacia Prandi. Frente a esas especulaciones, Rosario contó qué sucedió y explicó que su decisión estuvo relacionada exclusivamente con cuestiones de agenda.
En diálogo con Puro Show, la artista reveló que en esos días se encontraba trabajando en una producción y que recibió la invitación cuando faltaba muy poco para la boda. “La verdad es que yo estaba grabando los capítulos de una serie y me invitaron dos o tres días antes, no tuve manera de cancelarlo. Ellos querían hacerlo muy íntimo, se arrepintieron un poquito y abrieron las puertas pero bueno, no pude”.
Rosario también admitió que se quedó con las ganas de estar presente en un día especial para Emanuel. “Lo lamenté muchísimo, me hubiera encantado”, aseguró.
Durante la entrevista también surgieron los dichos de su sobrina India, quien había manifestado que jamás se ausentaría al casamiento de un hermano. Ante esa declaración, Rosario explicó nuevamente que el poco margen de tiempo que tuvo fue determinante: “Obviamente, pero uno espera recibir la notificación antes para poder organizarse. No pude organizarme y pedí disculpas”.
Por otra parte, la cantante se encargó de despejar las dudas sobre cómo es su vínculo con Julieta Prandi. “Me cae bárbaro y veo a mi hermano feliz”, expresó. Al mismo tiempo, reconoció que no comparte demasiado tiempo con ellos debido a que “viven lejos”.
Rosario también se refirió a la decisión de la pareja de formalizar su relación y contó cómo recibió la noticia. “Puede ser, a esta altura de la vida, me sorprende que cualquiera se case. Es un evento raro”, señaló.
El supuesto pedido de Evangelina Salazar tras las ausencias en el casamiento
Las repercusiones por el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega no terminaron allí. La ceremonia íntima también quedó en el centro de la escena por la ausencia de varios integrantes de la familia del cantante y las versiones sobre una posible interna.
En ese contexto, trascendió que Evangelina Salazar habría intervenido para intentar que la situación no se convirtiera en un conflicto público. La información fue revelada por Paula Varela durante la emisión de Intrusos.
“Lo que también me contaban es que, en algún punto Julieta también fue porque, si bien es el hermano y todo, se acercó a la comida por los papás”, contó la periodista.
Luego, Varela detalló cuál habría sido el pedido de Evangelina a sus hijos: “Porque la mamá les pidió que por favor traten de estar los que pudieran porque ella no quería que esto sea un escándalo mediático. Evangelina pidió eso”.
La madre de Emanuel ya había hablado públicamente sobre las ausencias durante el civil y había atribuido la situación a los compromisos que tenían sus hijos. “Mis hijos tenían todos compromisos (...) Creo que Julieta está por venir, que es la que puede”, había explicado en diálogo con Intrusos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario