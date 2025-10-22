A las piñas y de los pelos: la escandalosa pelea de Tamara Báez con una mujer en un boliche
La influencer asistió al lugar para hacer presencia pero todo terminó de la peor manera.
En los últimos días, Tamara Báez protagonizó un escandaloso momento en un bar de la provincia de Buenos Aires cuando se agarró a las piñas con una mujer que había mirado a su novio Thiago Martínez.
“Todo se dio en el marco de un festejo de aniversario de un boliche llamado Brot donde a esta famosa la llevaron para que haga una presencia y todo terminó mal”, contó Juan Etchegoyen, quien dio los detalles de lo sucedido en la localidad de San Miguel.
Según el periodista, “Tamara Báez, que fue con su novio Thiago Martínez a este lugar y en un momento dado cuando estaban bailando a eso de las 4 de la mañana observó que una chica rubia no paraba de mirarlo a su novio y se pudrió todo porque fue a increparla”.
“Se empezaron a agarrar a las piñas esta famosa con esta chica. La chica trataba de defenderse diciéndole que no había fichado a su novio”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas cuando contó los datos.
Y concluyó: “Le tiró de los pelos y le arrojó vasos y una vez más calmada desde el bar pidieron que nadie diga nada y que nadie filme”.
Tamara Báez se reconcilió con su exnovio a dos meses de su separación: “Hoy decidimos pensar en lo que sentimos”
Tamara Báez vivió semanas agitadas en el plano sentimental y, fiel a su estilo, fue compartiendo cada paso de su vida amorosa a través de las redes sociales. El anuncio de su separación de Thiago Martínez, realizado el pasado 9 de agosto, tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja.
Entre likes, comentarios y gestos virtuales que alimentaban la esperanza de una reconciliación, la expectativa fue creciendo, hasta que finalmente, el viernes por la noche, la confirmación llegó en forma de foto. Con una postal abrazada y besando a Thiago, ambos vestidos con buzos oscuros y mostrando total complicidad, Tamara disipó cualquier duda y celebró el reencuentro sentimental ante la mirada de miles de seguidores.
Minutos después de oficializar su reconciliación, Tamara compartió en sus historias un mensaje contundente y reflexivo que acompañó con la imagen de una caña de pescar y un emoji de pez: “Lo que pasó ya es pasado, las cosas se habían dado así, ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja”.
“Aprendimos un montón. Hoy decidimos pensar en lo que sentimos y queremos realmente”, cerró y sumó un corazón rojo como cierre. La influencer dejó en claro que aprendieron de sus errores y que esta nueva etapa viene marcada por el diálogo honesto y el deseo genuino de apostar a la pareja.
La reacción de su comunidad no tardó en llegar. Entre los saludos y bromas, un seguidor le dejó un mensaje divertido y sincero: “Volvimos con la condición de que vamos a empezar el psicólogo, los amo”. Tamara respondió con humor, mostrando cercanía y entendimiento: “Se me viene ese audio a la cabeza automáticamente”.
