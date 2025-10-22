A las piñas y de los pelos: la escandalosa pelea de Tamara Báez con una mujer en un boliche

tamara baez

Tamara Báez se reconcilió con su exnovio a dos meses de su separación: “Hoy decidimos pensar en lo que sentimos”

Tamara Báez vivió semanas agitadas en el plano sentimental y, fiel a su estilo, fue compartiendo cada paso de su vida amorosa a través de las redes sociales. El anuncio de su separación de Thiago Martínez, realizado el pasado 9 de agosto, tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja.

Entre likes, comentarios y gestos virtuales que alimentaban la esperanza de una reconciliación, la expectativa fue creciendo, hasta que finalmente, el viernes por la noche, la confirmación llegó en forma de foto. Con una postal abrazada y besando a Thiago, ambos vestidos con buzos oscuros y mostrando total complicidad, Tamara disipó cualquier duda y celebró el reencuentro sentimental ante la mirada de miles de seguidores.

Minutos después de oficializar su reconciliación, Tamara compartió en sus historias un mensaje contundente y reflexivo que acompañó con la imagen de una caña de pescar y un emoji de pez: “Lo que pasó ya es pasado, las cosas se habían dado así, ninguno de los dos fallamos porque no estábamos en pareja”.

“Aprendimos un montón. Hoy decidimos pensar en lo que sentimos y queremos realmente”, cerró y sumó un corazón rojo como cierre. La influencer dejó en claro que aprendieron de sus errores y que esta nueva etapa viene marcada por el diálogo honesto y el deseo genuino de apostar a la pareja.

La reacción de su comunidad no tardó en llegar. Entre los saludos y bromas, un seguidor le dejó un mensaje divertido y sincero: “Volvimos con la condición de que vamos a empezar el psicólogo, los amo”. Tamara respondió con humor, mostrando cercanía y entendimiento: “Se me viene ese audio a la cabeza automáticamente”.