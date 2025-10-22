"Mátate, amor": tres datos para conocer todo sobre la nueva película de Robert Pattinson

El cine se prepara para recibir una obra de una intensidad emocional rara vez vista: Matate, amor, la nueva película de la visionaria escritora y directora Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin), que llegará a los cines el próximo 6 de noviembre. La ficción encuentra sus raíces en la aclamada novela de la escritora argentina Ariana Harwicz, un texto que desgarra los límites del amor romántico y la locura. Ramsay utiliza el telón de fondo de un Estados Unidos rural para presentar un retrato crudo y fascinante de una mujer consumida por la pasión y la desintegración mental, un viaje que la propia Harwicz describió como "inimaginable que esto ocurriera y ocurrió" en su paso por el Festival de Cannes.