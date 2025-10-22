"Mátate, amor": tres datos para conocer todo sobre la nueva película de Robert Pattinson
"Mátate, amor", basada en el libro de Ariana Harwicz estrena el próximo mes de noviembre. Conocé todos los detalles antes de su lanzamiento.
El cine se prepara para recibir una obra de una intensidad emocional rara vez vista: Matate, amor, la nueva película de la visionaria escritora y directora Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin), que llegará a los cines el próximo 6 de noviembre. La ficción encuentra sus raíces en la aclamada novela de la escritora argentina Ariana Harwicz, un texto que desgarra los límites del amor romántico y la locura. Ramsay utiliza el telón de fondo de un Estados Unidos rural para presentar un retrato crudo y fascinante de una mujer consumida por la pasión y la desintegración mental, un viaje que la propia Harwicz describió como "inimaginable que esto ocurriera y ocurrió" en su paso por el Festival de Cannes.
La potencia de la película reside en la colisión de talentos. La protagonista, encarnada por Jennifer Lawrence, se sumerge en la psique de una mujer al borde, cuyo amor se transforma en una fuerza tortuosa. A su lado, Robert Pattinson coprotagoniza este intenso drama, rodeado de un elenco estelar que incluye a LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek. La directora, Lynne Ramsay, ha buscado que la película sea "realista, humana, espontánea y a veces divertida", centrándose en la complejidad del amor y su capacidad de "cambiar y transformarse a lo largo del tiempo". Esta búsqueda de la verdad emocional, que captura tanto el dolor como la belleza en la vulnerabilidad, promete resonar profundamente con cualquiera que haya transitado una relación intensa.
Matate, amor es un ejercicio de cine que no teme adentrarse en las zonas más oscuras del vínculo conyugal. La honestidad brutal de la novela se traduce en una cinta que Ramsay soñó con filmar, incluso hasta el punto de evocar el "incendio" que la propia Harwicz "soñó mil veces". El film es un drama psicológico que celebra la audacia literaria, transformando la desesperación de un hogar en una épica cinematográfica. Es una invitación a presenciar cómo el amor, cuando se vive sin freno, puede convertirse en la fuerza más destructiva y, paradójicamente, la única capaz de dar sentido a la existencia.
3 datos para conocer más de 'Mátate, amor'
- Origen Literario Argentino: La película es una adaptación de la aclamada novela Matate, amor de la escritora argentina Ariana Harwicz, un texto reconocido por su estilo visceral y su exploración sin filtros de la maternidad y la locura.
- Reunión de Estrellas: El reparto principal es de primer nivel, encabezado por la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. El elenco se completa con figuras de la talla de LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, garantizando una alta intensidad dramática.
- Visión de Autora: La dirección corre a cargo de Lynne Ramsay, conocida por su cine de autor y su habilidad para crear dramas psicológicos visualmente impactantes (We Need to Talk About Kevin). La propia Ramsay afirmó que la película está destinada "para todo aquel que alguna vez ha estado en una relación", prometiendo una exploración cruda de la vulnerabilidad en pareja.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario