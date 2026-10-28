Damián Betular deja MasterChef Celebrity: los motivos de su salida y quiénes suenan para reemplazarlo

Una inesperada baja sacude por estos días a las grabaciones de MasterChef Celebrity. Damián Betular decidió dar un paso al costado del exitoso ciclo de Telefe para instalarse en Mar del Plata durante la temporada estival, integrando el elenco de Hairspray en la ciudad feliz. La decisión obliga a la producción a iniciar la búsqueda urgente de un reemplazo para su lugar en el jurado.