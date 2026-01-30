La nueva etapa de Sofía, la exniñera de Mirko que cambió los viajes por un sueño propio en España
De recorrer el planeta junto a un programa de TV a levantar un emprendimiento que la conecta con su costado más creativo y su amor por la infancia.
Sofía Chiodi supo tener una rutina poco común: aeropuertos, valijas listas y destinos que cambiaban cada semana. Durante años fue la niñera de Mirko, el hijo de Marley, y se volvió una presencia habitual en las aventuras televisivas de Por el Mundo (Telefe).
Sin embargo, ese ritmo intenso quedó atrás y hoy su realidad es completamente distinta, enfocada en un proyecto personal que la instaló definitivamente en Madrid y le dio forma a un sueño largamente postergado.
Lejos de la dinámica de grabaciones, hoteles y traslados eternos, Sofía apostó por bajar un cambio y construir algo propio. La joven eligió España, un país que había conocido en profundidad durante las giras con el programa, como el lugar ideal para empezar de nuevo. Allí volcó su experiencia con chicos en una propuesta que combina juego, creatividad y una mirada muy personal sobre la infancia.
Tras cerrar su etapa laboral junto a Marley y su hijo, decidió abrir una juguetería en la capital española. El local se llama Raymi y representa mucho más que un simple comercio: es el resultado de años de ideas, deseos y aprendizajes acumulados en el camino. “Yo soy Sofi y esta es mi juguetería. Pero antes de tenerla tuve uno de los trabajos más divertidos”, contó.
Su historia previa parece sacada de una serie de viajes. “Fui niñera viajando por el mundo en un programa de televisión. Recorrimos Estados Unidos, estuvimos en México, París, Italia, norte y sur de España, fuimos a Catar al mundial de fútbol, a la Copa América, Gibraltar, Berlín y el sur de Argentina, y seguro que me estoy olvidando de muchos más”, cuenta Sofía con una sonrisa que refleja la intensidad de aquellos años.
Con el tiempo, su figura trascendió el rol puertas adentro y pasó a ser parte del universo del ciclo, ganándose el cariño de quienes seguían cada emisión. No solo cuidaba a Mirko, sino que también era testigo privilegiada de postales únicas alrededor del mundo y de eventos deportivos de alcance global, experiencias que marcaron una etapa inolvidable en su vida.
Pero el deseo de echar raíces empezó a pesar más que la adrenalina de los viajes. Madrid apareció como el punto justo entre lo conocido y lo nuevo: una ciudad vibrante, familiar y con espacio para emprender. Allí, Sofía encontró el contexto ideal para unir su vocación con chicos y su perfil emprendedor en un mismo proyecto.
Raymi nació con esa filosofía. El local ofrece juguetes que priorizan la imaginación, el aprendizaje y el juego sin pantallas. Entre colores, texturas y propuestas didácticas, la exniñera de Mirko armó un espacio donde cada detalle remite a su recorrido y a la forma en que entiende el mundo infantil. La tienda se transformó así en la postal más clara de su presente.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario