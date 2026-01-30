La nueva etapa de Sofía, la exniñera de Mirko que cambió los viajes por un sueño propio en España

niñera mirko 2

Su historia previa parece sacada de una serie de viajes. “Fui niñera viajando por el mundo en un programa de televisión. Recorrimos Estados Unidos, estuvimos en México, París, Italia, norte y sur de España, fuimos a Catar al mundial de fútbol, a la Copa América, Gibraltar, Berlín y el sur de Argentina, y seguro que me estoy olvidando de muchos más”, cuenta Sofía con una sonrisa que refleja la intensidad de aquellos años.

Con el tiempo, su figura trascendió el rol puertas adentro y pasó a ser parte del universo del ciclo, ganándose el cariño de quienes seguían cada emisión. No solo cuidaba a Mirko, sino que también era testigo privilegiada de postales únicas alrededor del mundo y de eventos deportivos de alcance global, experiencias que marcaron una etapa inolvidable en su vida.

Pero el deseo de echar raíces empezó a pesar más que la adrenalina de los viajes. Madrid apareció como el punto justo entre lo conocido y lo nuevo: una ciudad vibrante, familiar y con espacio para emprender. Allí, Sofía encontró el contexto ideal para unir su vocación con chicos y su perfil emprendedor en un mismo proyecto.

Raymi nació con esa filosofía. El local ofrece juguetes que priorizan la imaginación, el aprendizaje y el juego sin pantallas. Entre colores, texturas y propuestas didácticas, la exniñera de Mirko armó un espacio donde cada detalle remite a su recorrido y a la forma en que entiende el mundo infantil. La tienda se transformó así en la postal más clara de su presente.