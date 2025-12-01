A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity y quién es el invitado especial

Embed - Masterchef Argentina on Instagram: "HOY se viene un programon con un invitado de lujo @sebastianyatra se suma esta noche a las cocinas de #MasterchefCelebrity Mirá #MasterchefCelebrity por Telefe con @wanda_nara o por @hbomaxar" View this post on Instagram

A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity

La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Quiénes son los eliminados de MasterChef Celebrity hasta el momento