A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity y quién es el invitado especial
El reality culinario continúa y esta noche una figura internacional se suma a la competencia para ponerle más picante.
Las hornallas en MasterChef Celebrity están que arde. Los participantes siguen dándolo todo para poder continuar en la competencia y se enfrentan a nuevos desafíos que ponen a prueba su capacidad, creatividad y templanza.
Después de sufrir algunas modificaciones, el programa conducido por Wanda Nara y que se emite por Telefe, hace semanas que se mantiene y sigue saliendo al aire a partir de las 22 horas. Desde el inicio de esta edición, el ciclo tuvo varios cambios en su horario por decisión del canal, algo que supo desconcertar a los seguidores.
Este lunes, los participantes tendrán la visita de un famoso internacional, que se sumará al programa para ponerle un poco de picante antes de la próxima gala de eliminación.
Según anunciaron desde el canal de las pelotas, Sebastián Yatra será el invitado especial de esta emisión. En esta oportunidad, los famosos deberán hacer platos colombianos y seguramente el cantante tendrá la posibilidad de ayudar a cada uno de ellos para que lleguen con su entrega.
Esta será una prueba de fuego, ya que todos quieren convencer al jurado para que no les entreguen el delantal negro y quedar a un paso de ser eliminado de la competencia en un momento tan crucial.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes son los eliminados de MasterChef Celebrity hasta el momento
- Jorge “Roña” Castro
- Esteban Mirol
- Diego “Peque” Schwartzman
- Luis Ventura
- Walas
- Valentina Cervantes
