Arrancó MasterChef y Julieta Poggio hizo una inesperada confesión: "No me lo banco"
La participante estuvo en el stream oficial de Telefe y habló sobre la convivencia con el resto del elenco.
La nueva edición de MasterChef Celebrity ya comenzó y, con ella, también aparecieron las primeras impresiones de los famosos que forman parte de la competencia. En ese contexto, Julieta Poggio pasó por el stream oficial de Telefe y contó cómo está viviendo la experiencia junto a sus compañeros.
Durante la charla, la participante se refirió particularmente a la dinámica que mantienen fuera de las cocinas y reveló algunos detalles del grupo de WhatsApp que comparten los integrantes del reality. Sin embargo, una respuesta que dio minutos después terminó convirtiéndose en el momento más llamativo de la conversación.
Poggio aseguró que existe una gran interacción entre los participantes y contó que el chat grupal tiene actividad prácticamente constante. Con su habitual espontaneidad, incluso se animó a bromear sobre el nombre elegido para el grupo.
"Hablan mucho en el grupo, demasiado. Todo el día mandan fotos, recetas, chistes. Se llama MasterChef el grupo, cero original", lanzó al aire.
La pregunta que dejó expuesta a Julieta Poggio
La conversación avanzó hacia los vínculos que se fueron formando dentro del programa. Fue entonces cuando Daniela Celis quiso saber si, más allá de la buena relación general, Julieta había encontrado a alguien con quien hubiera construido una amistad especial.
"¿Tenés una mejor amiga de elenco o alguien que te caiga bien?", le preguntó la conductora.
La respuesta de Poggio parecía ir por un camino completamente previsible, pero terminó dejando una incógnita entre los integrantes del reality. La participante sostuvo que mantiene una buena relación con prácticamente todos, aunque hizo una inesperada excepción.
"Todos me caen bien, menos una persona, pero no lo voy a decir", disparó.
La frase generó sorpresa y, al mismo tiempo, dejó abierta la pregunta sobre quién sería esa persona del elenco con la que no logró tener la misma conexión.
Lo llamativo fue que, apenas terminó de decirlo, la propia Julieta tomó dimensión de lo que había revelado al aire. Entre risas, reconoció que quizás había contado más de lo que pretendía. "Uy no, ¿por qué dije eso? Mi sinceridad es total", expresó.
Así, sin dar ningún nombre ni aportar mayores pistas, Poggio dejó instalado uno de los primeros misterios de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity. Por ahora, la identidad de esa persona quedó bajo reserva, aunque su comentario seguramente dará lugar a nuevas especulaciones dentro y fuera del reality.
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