Arrancó MasterChef y Julieta Poggio hizo una inesperada confesión: "No me lo banco"

"¿Tenés una mejor amiga de elenco o alguien que te caiga bien?", le preguntó la conductora.

La respuesta de Poggio parecía ir por un camino completamente previsible, pero terminó dejando una incógnita entre los integrantes del reality. La participante sostuvo que mantiene una buena relación con prácticamente todos, aunque hizo una inesperada excepción.

"Todos me caen bien, menos una persona, pero no lo voy a decir", disparó.

La frase generó sorpresa y, al mismo tiempo, dejó abierta la pregunta sobre quién sería esa persona del elenco con la que no logró tener la misma conexión.

Lo llamativo fue que, apenas terminó de decirlo, la propia Julieta tomó dimensión de lo que había revelado al aire. Entre risas, reconoció que quizás había contado más de lo que pretendía. "Uy no, ¿por qué dije eso? Mi sinceridad es total", expresó.

Así, sin dar ningún nombre ni aportar mayores pistas, Poggio dejó instalado uno de los primeros misterios de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity. Por ahora, la identidad de esa persona quedó bajo reserva, aunque su comentario seguramente dará lugar a nuevas especulaciones dentro y fuera del reality.