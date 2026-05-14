El mánager de Ian Lucas negó el pedido que involucra a Evangelina Anderson en los Martín Fierro: "Mentira"

Qué dijo Evangelina Anderson sobre la supuesta interna con Ian Lucas

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Luego de que se conocieran las versiones sobre el supuesto pedido, las cámaras de Intrusos fueron a buscar a Evangelina Anderson, quien respondió con tranquilidad y aseguró estar enfocada en disfrutar de la ceremonia.

"Estoy muy contenta por los Martín Fierro, disfruto mucho de estos eventos”, expresó la modelo.

Además, aclaró que todavía no sabe cómo será la organización dentro del salón. "No sé dónde me voy a sentar, eso te lo avisan ahí cuando entrás. Será en la mesa de MasterChef", comentó.

Sobre el rumor vinculado a Ian Lucas, Evangelina aseguró no tener información. "No me llegó nada sobre el pedido de Ian, no estaba al tanto. No sé qué decirte, la verdad”, sostuvo.

Por último, dejó en claro que no piensa involucrarse en ningún conflicto. “Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”, señaló, antes de agregar: “Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”.