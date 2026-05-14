El mánager de Ian Lucas negó el pedido que involucra a Evangelina Anderson en los Martín Fierro: "Mentira"
El influencer habría pedido evitar encuentros con la modelo luego de que el vínculo entre ambos terminara en malos términos.
La previa de los Martín Fierro de la Televisión sumó una nueva polémica luego de que trascendiera una versión que involucró a Ian Lucas y Evangelina Anderson. Según se comentó en distintos programas de espectáculos, el influencer habría realizado un pedido especial para evitar compartir mesa con la modelo durante la ceremonia.
El creador de contenido, que participará del evento como uno de los representantes de MasterChef Celebrity, quedó en el centro de la escena por los rumores sobre la tensa relación que mantiene con Anderson tras su distanciamiento.
En Intrusos aseguraron que Ian no quería coincidir con Evangelina durante la gala. Sin embargo, poco después apareció la palabra de Lucas, representante del influencer, quien salió a desmentir categóricamente la información.
"Todo lo que se dijo es mentira. Nadie pidió que no la lleven ni que no esté en la mesa. Todo mentira al 100% lo haya dicho quien lo haya dicho", afirmó en diálogo con Luis Ventura.
Qué dijo Evangelina Anderson sobre la supuesta interna con Ian Lucas
Luego de que se conocieran las versiones sobre el supuesto pedido, las cámaras de Intrusos fueron a buscar a Evangelina Anderson, quien respondió con tranquilidad y aseguró estar enfocada en disfrutar de la ceremonia.
"Estoy muy contenta por los Martín Fierro, disfruto mucho de estos eventos”, expresó la modelo.
Además, aclaró que todavía no sabe cómo será la organización dentro del salón. "No sé dónde me voy a sentar, eso te lo avisan ahí cuando entrás. Será en la mesa de MasterChef", comentó.
Sobre el rumor vinculado a Ian Lucas, Evangelina aseguró no tener información. "No me llegó nada sobre el pedido de Ian, no estaba al tanto. No sé qué decirte, la verdad”, sostuvo.
Por último, dejó en claro que no piensa involucrarse en ningún conflicto. “Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila”, señaló, antes de agregar: “Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya”.
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