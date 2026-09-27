Cuándo empieza MasterChef Celebrity: todo lo que hay que saber de la nueva edición
El reality de cocina regresa a la pantalla de Telefe con Wanda Nara al frente y una importante modificación.
La espera llegó a su fin para los fanáticos de MasterChef Celebrity. La nueva edición del reality culinario de Telefe ya comenzó sus grabaciones y tiene todo listo para desembarcar nuevamente en la pantalla chica con Wanda Nara como conductora.
El estreno será el próximo lunes 28 de septiembre a las 22.15, según anunció la cuenta oficial del programa en Instagram, que dio la bienvenida a la nueva temporada con un particular mensaje para los participantes y espectadores.
“Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada de Masterchef Celebrity”, expresaron desde las redes del ciclo, que en su última edición tuvo como ganador a Ian Lucas.
La nueva temporada llega con una importante novedad entre los encargados de evaluar a los famosos. El histórico jurado tendrá una modificación luego de la salida de Donato de Santis, quien decidió no continuar formando parte del formato.
Quiénes serán los jurados de MasterChef Celebrity
Con la incorporación de Maru Botana, el jurado volverá a estar compuesto por tres figuras de la cocina y la televisión. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán en sus respectivos lugares, mientras que Botana ocupará la silla que dejó vacante Donato.
De esta manera, los 24 participantes deberán enfrentarse a distintos desafíos gastronómicos y buscar convencer al exigente trío de chefs para avanzar en la competencia.
Los 24 participantes de MasterChef Celebrity
La nueva edición contará con una lista variada de figuras del mundo del espectáculo, el periodismo, la música y el deporte. Los participantes que se pondrán el delantal son:
Alejandro Lerner, Campi, Josefina “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.
Con la incorporación de nuevas figuras y el cambio en el jurado, MasterChef Celebrity ya puso en marcha su cuenta regresiva para regresar al prime time de Telefe y volver a convertir a sus participantes en protagonistas de la televisión.
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