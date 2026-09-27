Cuándo empieza MasterChef Celebrity: todo lo que hay que saber de la nueva edición

De esta manera, los 24 participantes deberán enfrentarse a distintos desafíos gastronómicos y buscar convencer al exigente trío de chefs para avanzar en la competencia.

Los 24 participantes de MasterChef Celebrity

La nueva edición contará con una lista variada de figuras del mundo del espectáculo, el periodismo, la música y el deporte. Los participantes que se pondrán el delantal son:

Alejandro Lerner, Campi, Josefina “China” Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Mike Amigorena, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles y Sebastián Presta.

Con la incorporación de nuevas figuras y el cambio en el jurado, MasterChef Celebrity ya puso en marcha su cuenta regresiva para regresar al prime time de Telefe y volver a convertir a sus participantes en protagonistas de la televisión.