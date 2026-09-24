Se filtró quién es el primer eliminado de MasterChef Celebrity
A días del estreno del reality de Telefe, una llamativa declaración encendió las versiones.
A pocos días del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, comenzó a circular un fuerte rumor sobre quién sería el primer participante en abandonar el reality de Telefe. El nombre que aparece en el centro de las versiones es el de Pachu Peña, quien habría dejado escapar una pista durante una entrevista.
El humorista forma parte de las 24 figuras que competirán en esta edición del programa, que tendrá a Wanda Nara nuevamente al frente. Sin embargo, un compromiso laboral que tiene previsto para octubre abrió la puerta a las especulaciones sobre su continuidad en el certamen.
Durante una entrevista en LAM, Pachu contó que viajará a España junto a José María Listorti y Sebastián Almada para realizar una serie de funciones de Tertawa. La gira contempla varias ciudades y se extenderá durante octubre, cuando MasterChef Celebrity ya estará en plena competencia.
El detalle que llamó la atención fue que, al advertir que estaba revelando demasiada información sobre su agenda, Pachu reaccionó con humor. Incluso deslizó una frase que rápidamente fue interpretada como una referencia a una posible eliminación y posterior regreso al reality. “Puedo reclasificar a la vuelta”, lanzó el humorista entre risas, en una aparente alusión a un eventual repechaje de MasterChef Celebrity.
La frase alimentó todavía más las versiones que lo señalan como el posible primer eliminado de la competencia. La situación también generó comentarios entre los integrantes de LAM, donde el dato fue tomado como un supuesto spoiler involuntario.
La particular confesión de Pachu Peña antes del estreno de MasterChef Celebrity
Antes de esta entrevista, Pachu ya había hablado sobre sus posibilidades dentro del reality y había sorprendido por su falta de confianza a la hora de imaginar cuánto tiempo podría permanecer en el programa.
“No me tengo fe. Soy muy sincero conmigo mismo y con el público”, había reconocido el humorista al referirse a su participación. Incluso había bromeado con la posibilidad de convertirse rápidamente en el primer eliminado: “Primer eliminado... si no soy yo, Pachu en el palo”.
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