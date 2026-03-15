A qué hora es hoy domingo la ceremonia de los Premios Oscar 2026
Este domingo tiene lugar una nueva edición de los Premios Oscar en Hollywood, en el marco del cierre de la temporada de premios.
Hollywood se viste de gala este domingo 15 de marzo para celebrar la 98.ª edición de los Premios Oscar. El Dolby Theatre de Ovation Hollywood vuelve a ser el epicentro del séptimo arte, recibiendo a las estrellas más brillantes en la noche que define la excelencia cinematográfica del año 2026.
La gran apuesta de la Academia para esta edición es el carismático Conan O’Brien. El premiado productor y guionista, dueño de un estilo ácido y dinámico, será el encargado de conducir una gala que promete agilidad y humor. Estará respaldado por un elenco de presentadores de lujo que incluye a íconos como Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Javier Bardem.
La alfombra roja verá desfilar a una mezcla de leyendas y nuevos talentos. Entre los presentadores confirmados destacan figuras como Pedro Pascal, Nicole Kidman, Sigourney Weaver y Chris Evans, quienes se encargarán de entregar las estatuillas doradas en una velada donde la industria busca reafirmar su vigencia y esplendor a nivel mundial.
La expectativa es máxima por conocer a los grandes ganadores de la ceremonia más importante y que concluye la popular "temporada de premios" de Hollywood.
A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026
La ceremonia se podrá seguir en vivo a través de las señales de HBO Max y TNT a partir de las 20 horas. Para los fanáticos que no quieran perderse ningún detalle del glamour y la previa, la transmisión oficial iniciará una hora antes, a las 19 horas.
Este pre-show exclusivo contará con la conducción de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes estarán situados directamente en la alfombra roja de Los Ángeles. Los presentadores tendrán la tarea de entrevistar a los candidatos a la estatuilla, brindando un acceso privilegiado a las sensaciones de los protagonistas antes de ingresar al recinto.
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