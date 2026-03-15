A qué hora es hoy domingo la ceremonia de los Premios Oscar 2026

A qué hora empiezan los Premios Oscar 2026

La ceremonia se podrá seguir en vivo a través de las señales de HBO Max y TNT a partir de las 20 horas. Para los fanáticos que no quieran perderse ningún detalle del glamour y la previa, la transmisión oficial iniciará una hora antes, a las 19 horas.

Este pre-show exclusivo contará con la conducción de Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky, quienes estarán situados directamente en la alfombra roja de Los Ángeles. Los presentadores tendrán la tarea de entrevistar a los candidatos a la estatuilla, brindando un acceso privilegiado a las sensaciones de los protagonistas antes de ingresar al recinto.