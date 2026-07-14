A que hora ver Gran Hermano hoy martes y qué pasa en la gala
Tras una gala de eliminación cargada de tensión, el reality vivirá una nueva emisión picante de cara a la recta final.
La casa de Gran Hermano no tendrá descanso. Luego de una gala de eliminación que dejó mucha tela para cortar y terminó con la salida de Manuel, el reality de Telefe volverá este martes con una emisión cargada de momentos decisivos tanto dentro como fuera del juego.
El reciente eliminado se enfrentará por primera vez al panel del programa, donde debatirá su paso por la casa, analizará las estrategias que marcaron su recorrido y responderá a las preguntas sobre los momentos más polémicos de su participación.
Además, durante la noche se verán las repercusiones que dejó la eliminación de este lunes. Las reacciones de los participantes, los comentarios tras conocer la decisión del público y el nuevo panorama de cara a la recta final prometen ser uno de los ejes centrales de la gala.
Como si eso fuera poco, la producción preparó un nuevo Congelados, una de las dinámicas más esperadas por los fanáticos del programa, que volverá a poner a prueba a los jugadores con una visita sorpresa y la obligación de permanecer completamente inmóviles.
La gala también será determinante para la placa de nominados. En esta oportunidad, la votación es positiva y todos los participantes se encuentran nominados, por lo que el público deberá votar a su favorito para que continúe en competencia.
Durante la emisión de este martes se conocerá quiénes son los jugadores con mayor cantidad de votos positivos, que lograrán bajar de placa y asegurar su continuidad. De esta manera, quedarán cada vez menos participantes en riesgo, mientras que la eliminación se definirá entre quienes reciban el menor apoyo del público.
Con un debate esperado, nuevas emociones dentro de la casa y una placa que comenzará a definirse, Gran Hermano vivirá una noche que podría empezar a marcar el rumbo de la próxima eliminación.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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