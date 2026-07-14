A que hora ver Gran Hermano hoy martes y qué pasa en la gala

Durante la emisión de este martes se conocerá quiénes son los jugadores con mayor cantidad de votos positivos, que lograrán bajar de placa y asegurar su continuidad. De esta manera, quedarán cada vez menos participantes en riesgo, mientras que la eliminación se definirá entre quienes reciban el menor apoyo del público.

Con un debate esperado, nuevas emociones dentro de la casa y una placa que comenzará a definirse, Gran Hermano vivirá una noche que podría empezar a marcar el rumbo de la próxima eliminación.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.