Gladys La Bomba Tucumana contra Santiago del Moro y el equipo de Gran Hermano: "Hay que ser lo peor..."

Y añadió: "Yo acepté, me encantó, pero me hubiese gustado estar un poco más preparada y te puedo asegurar que todavía estaría ahí y los sacaría todos y yo apagaría la luz y todo. Porque ya sé que ahí hay que jugar sucio, hay que ser malo, hay que ser atrevido, hay que ser ladrón, hay que ser... Todo lo más feo de este mundo hay que ser para estar en Gran Hermano. Y a la gente le encanta eso", sentenció.