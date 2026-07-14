Gladys La Bomba Tucumana contra Santiago del Moro y el equipo de Gran Hermano: "Hay que ser lo peor..."
La exparticipante de GH explotó, tras algunas semanas de haber decidido dejar el juego por voluntad propia. Enterate todo lo que dijo.
Sin pena ni gloria, Gladys La Bomba Tucumana hizo su paso por Gran Hermano Generación Dorada, tras ingresar el pasado 27 de abril, ocupando el lugar de "La Maciel", quien había abandonado por decisión propia. Lo cierto es que la cantante no soportó a la casa y decidió irse el 31 de mayo, también por deseo personal.
Fue entonces cuando argumentó que no tenía "la fortaleza emocional" para seguir en el juego, luego de 35 días de una tensa convivencia.
Gladys La Bomba Tucumana explotó contra Gran Hermano
Casi dos meses después de su salida, la artista explotó contra Santiago del Moro, los analistas del debate y todos los que integran Gran Hermano, el reality show que es un éxito en la pantalla de Telefe: "Se puede, se puede jugar sucio como ellos juegan, sucio todo el tiempo, pero ya irse a esos extremos, yo no tengo por qué soportar eso".
Y añadió: "Yo acepté, me encantó, pero me hubiese gustado estar un poco más preparada y te puedo asegurar que todavía estaría ahí y los sacaría todos y yo apagaría la luz y todo. Porque ya sé que ahí hay que jugar sucio, hay que ser malo, hay que ser atrevido, hay que ser ladrón, hay que ser... Todo lo más feo de este mundo hay que ser para estar en Gran Hermano. Y a la gente le encanta eso", sentenció.
En relación a si se prestaría a ser analista del programa, sostuvo: "Sí, invítenme cuando quieran, sí, sí. Porque si hay que ser así atrevido, que no importa lo que uno diga, sí. Por favor, Santiago del Moro, invítame cuando quieras", dijo, en relación a panelistas como Laura Ubfal o Eugenia Ruiz, con quienes mantuvo cruces.
"No sé por qué no me llamaron más para hacer cosas. A toda la gente que está encerrada en la casa, después le dan laburo. ¿Por qué no me dieron a mí? No entiendo", cerró furiosa.
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