A qué hora ver hoy jueves la gala de Gran Hermano: qué pasará tras la fuerte sanción
Luego de un evidente complot, el dueño de la casa más famosa del país dejó en placa de nominados a todos los participantes. ¿Qué se viene ahora?
Tras una picante gala de nominaciones en Gran Hermano Generación Dorada, toda la casa quedó en placa a raíz de un evidente complot de uno de los principales grupos formados en el reality. Al advertir conversaciones explícitas entre algunos participantes, el dueño de la casa decidió castigar a todos y dejar que sea el público quien decida al siguiente eliminado.
Como era de esperarse, el grupo compuesto por Emanuel, Solange, Eduardo y Cinzia celebró la medida, dado que el complot en cuestión los perjudicaba en gran manera. Además, Manuel había obtenido el liderazgo -que perdió posteriormente- y con ese beneficio había fulminado a la concursante venezolana y había dejado a 11 jugadores sin posibilidad de votar, tal como indicaban sus posibilidades al ser el líder.
Tras haber encabezado la estrategia a viva voz para eliminar a un integrante del grupo antes mencionado, el exnovio de Zoe Bogach se quedó sin sus beneficios y también resultó nominado, al igual que los otros 23 participantes.
Con una placa positiva de cada al lunes, ahora dependerá del público, al que deberán conquistar todos si quieren seguir en juego.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario