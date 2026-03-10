La respuesta de Tomás Rebord a la provocativa foto que Guille Aquino posteó junto a su esposa embarazada
El conductor reaccionó con furia luego de que el humorista compartiera una foto editada de Sugus Leunda embarazada insinuando, en tono de broma, que él sería el padre del bebé.
Un fuerte cruce volvió a sacudir al mundo del streaming argentino después de que Tomás Rebord reaccionara con enojo contra Guille Aquino por una provocadora publicación en redes sociales que involucró a su esposa, Sugus Leunda. El episodio generó un intenso debate entre usuarios y volvió a poner en primer plano la tensa relación entre ambos creadores de contenido.
Todo comenzó cuando Aquino publicó una imagen de Leunda embarazada que fue editada con una animación en la que aparece un pequeño “mini Aquino” dentro de la panza, insinuando en tono humorístico que él sería el padre del bebé. La publicación, que rápidamente se viralizó, provocó la inmediata reacción de Rebord.
Durante su programa, el conductor relató cuál fue su primera reacción al ver la imagen y no ocultó su bronca. “No voy a mentirles… cuando vi la foto dije ‘voy a arrancar el sábado agarrándome a piñas con Guille Aquino’”, contó al recordar el momento en que se encontró con la publicación.
Incluso reveló que en medio del enojo pensó en ir a buscarlo. “Busqué si tenía la dirección de su casa. La tengo. Dije: ‘voy a cagarlo a piñas’”, relató, dejando en claro el nivel de indignación que le generó la provocación del humorista.
Sin embargo, con el paso de las horas la situación terminó desactivándose parcialmente, en parte por la reacción de su propia pareja. Según explicó Rebord, cuando le mostró la imagen a Sugus Leunda ella se lo tomó con humor y no le dio mayor importancia al episodio.
El cruce se produce además en un contexto de fuerte distanciamiento entre ambos referentes del streaming, que en el pasado compartieron proyectos dentro del ecosistema de Blender pero hoy mantienen una relación deteriorada. La salida de Aquino de ese espacio y su posterior desembarco en Vorterix profundizó las diferencias, que en los últimos días volvieron a escalar públicamente.
