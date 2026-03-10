La respuesta de Tomás Rebord a la provocativa foto que Guille Aquino posteó junto a su esposa embarazada

Incluso reveló que en medio del enojo pensó en ir a buscarlo. “Busqué si tenía la dirección de su casa. La tengo. Dije: ‘voy a cagarlo a piñas’”, relató, dejando en claro el nivel de indignación que le generó la provocación del humorista.

Sin embargo, con el paso de las horas la situación terminó desactivándose parcialmente, en parte por la reacción de su propia pareja. Según explicó Rebord, cuando le mostró la imagen a Sugus Leunda ella se lo tomó con humor y no le dio mayor importancia al episodio.

El cruce se produce además en un contexto de fuerte distanciamiento entre ambos referentes del streaming, que en el pasado compartieron proyectos dentro del ecosistema de Blender pero hoy mantienen una relación deteriorada. La salida de Aquino de ese espacio y su posterior desembarco en Vorterix profundizó las diferencias, que en los últimos días volvieron a escalar públicamente.