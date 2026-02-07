A qué hora ver hoy sábado MasterChef Celebrity: sorpresiva edición

En esta edición especial, los participantes tomarán la palabra y harán un repaso íntimo por su recorrido en la competencia. Habrá balance de aciertos y errores, momentos de tensión en la cocina, platos que marcaron un antes y un después y estrategias que, con el diario del lunes, hoy se animan a revisar. Será una oportunidad para conocer cómo vivieron el desafío más exigente del reality desde adentro.