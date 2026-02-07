A qué hora ver hoy sábado MasterChef Celebrity: sorpresiva edición
Telefe pondrá al aire un programa distinto, pensado como una previa cargada de análisis y confesiones antes de la recta final.
Este sábado, MasterChef Celebrity tendrá una emisión especial que promete emociones, recuerdos y definiciones importantes en la recta final del certamen. Desde las 21:30, Telefe pondrá al aire un programa distinto, pensado como una previa cargada de análisis y confesiones.
En esta edición especial, los participantes tomarán la palabra y harán un repaso íntimo por su recorrido en la competencia. Habrá balance de aciertos y errores, momentos de tensión en la cocina, platos que marcaron un antes y un después y estrategias que, con el diario del lunes, hoy se animan a revisar. Será una oportunidad para conocer cómo vivieron el desafío más exigente del reality desde adentro.
El programa también funcionará como un espacio para mostrar el costado más humano de los famosos, con reflexiones personales sobre el aprendizaje, la presión de la competencia y el vínculo que se fue construyendo entre ellos y el jurado. Emociones, autocrítica y expectativas se mezclarán en una noche pensada para conectar con el público.
De esta manera, MasterChef Celebrity se prepara para entrar en su instancia decisiva con un capítulo especial que promete dejar definiciones, sensaciones y pistas de cara a la final que se aproxima. Una cita imperdible para los fanáticos del reality que quieren revivir el camino recorrido antes del gran desenlace.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este sábado, desde las 21:30 horas bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
