Andrea del Boca acorraló a Emanuel Di Gioia por reírse de los dichos racistas de Carmiña en Gran Hermano
La reconocida actriz no le dejó pasar la complicidad al oriundo de San Martín y lo confrontó duramente tras la eliminación de la paraguaya.
La salida de Carmiña Masi de Gran Hermano Generación Dorada dejó una estela de indignación que trasciende su propia expulsión. Si bien el detonante fueron sus repudiables ataques racistas hacia Jenny Mavinga, el foco de la polémica se desplazó rápidamente hacia Emanuel Di Gioia, testigo directo de la agresión verbal.
Lo que más encendió los ánimos no fue solo el ataque de la periodista paraguaya —quien tildó a Jenny de "monito" y lanzó frases despectivas sobre su origen— sino la reacción de Emanuel. En lugar de marcar un límite, el participante respondió con carcajadas, una actitud que el público y la crítica interpretaron como una validación del acoso.
Lo cierto es que Andrea del Boca no dejó pasar la complicidad de Emanuel y, fiel a su estilo apasionado, decidió encararlo. Con una firmeza que recordó a sus personajes más icónicos, lo frenó en seco: "Igual no son chistes para hacer ni para justificar. Abogados debe tener un millón afuera".
Emanuel, visiblemente descolocado, apenas pudo balbucear un "No, no, abogado no...", intentando restarle peso a la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, Andrea no estaba dispuesta a retroceder y sentenció la diferencia entre el humor y la ofensa: "Hay chistes y chistes, el chiste es cuando la otra persona está presente y se ríe de eso".
"Yo le dije al instante que no era un chiste para hacer", se defendió Di Gioia, aunque quedó visiblemente expuesto.
Qué dijo Emanuel tras la expulsión de Carmiña
Tras conocerse la sanción, Emanuel intentó tomar la palabra para dar su versión de los hechos ocurridos durante el desayuno. Con tono de ruego, se dirigió al conductor: “¿Santi, puedo hablar? Porque yo estuve ahí en ese momento, para explicarle a todos los chicos y a Mavi principalmente”.
Sin embargo, el clima en el estudio no permitía segundas vueltas sobre el agravio. Santiago del Moro, detectando que el participante podía volver a herir la sensibilidad del público y de la víctima, fue tajante: “No repitamos de vuelta todo. Tomo las disculpas, pero no repitamos lo que dijo o no dijo”.
Acorralado por la advertencia, Emanuel ensayó una defensa basada en la supuesta "costumbre profesional" de Carmiña Masi. Según su relato, la periodista habría intentado retractarse al instante, como si estuviera en un estudio de grabación: “No voy a repetir pero creo que en el momento ella se dio cuenta lo que dijo. Y dijo: ‘Borrame esto’, como en su radio lo hacía".
“No creo que haya sido de maldad, pero bueno los dichos están”, indicó. Con estas palabras, el joven de San Martín intentó matizar la intención de su compañera, aunque el peso de las frases ya había sellado el destino de ambos frente a la audiencia.
