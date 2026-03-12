Andrea del Boca acorraló a Emanuel Di Gioia por reírse de los dichos racistas de Carmiña en Gran Hermano

andrea del boca

Qué dijo Emanuel tras la expulsión de Carmiña

Tras conocerse la sanción, Emanuel intentó tomar la palabra para dar su versión de los hechos ocurridos durante el desayuno. Con tono de ruego, se dirigió al conductor: “¿Santi, puedo hablar? Porque yo estuve ahí en ese momento, para explicarle a todos los chicos y a Mavi principalmente”.

Sin embargo, el clima en el estudio no permitía segundas vueltas sobre el agravio. Santiago del Moro, detectando que el participante podía volver a herir la sensibilidad del público y de la víctima, fue tajante: “No repitamos de vuelta todo. Tomo las disculpas, pero no repitamos lo que dijo o no dijo”.

Acorralado por la advertencia, Emanuel ensayó una defensa basada en la supuesta "costumbre profesional" de Carmiña Masi. Según su relato, la periodista habría intentado retractarse al instante, como si estuviera en un estudio de grabación: “No voy a repetir pero creo que en el momento ella se dio cuenta lo que dijo. Y dijo: ‘Borrame esto’, como en su radio lo hacía".

“No creo que haya sido de maldad, pero bueno los dichos están”, indicó. Con estas palabras, el joven de San Martín intentó matizar la intención de su compañera, aunque el peso de las frases ya había sellado el destino de ambos frente a la audiencia.