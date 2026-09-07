A qué hora ver la última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
Con la conducción de Santiago del Moro, el reality de Telefe comienza a transitar sus últimos días. Todos los detalles.
A solo una semana de su desenlace, Gran Hermano Generación Dorada ingresa en la cuenta regresiva tras una edición marcada por polémicas, cruces escalados y momentos de alta tensión física y verbal. Telefe ya prepara la transmisión de la jornada decisiva de un certamen que llega a su fin.
En una casa que no dio tregua, la convivencia entra en su recta final con Yipio Pintos, Solange Abraham, Yanina Zilli, Luana Fernández y Charlotte Caniggia como finalistas. Sin margen de error, las cinco participantes buscan sostenerse hasta el último minuto con la ilusión de coronarse y ser la elegida para apagar las luces del reality.
Lo cierto es que este lunes, una de estas cinco sobrevivientes deberá abandonar la casa. ¿Quién se ira?
A qué hora y cómo ver la última gala de eliminación de Gran Hermano
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada comenzará este lunes 7 de septiembre a las 22:15.
La transmisión puede seguirse por Telefe y también existen alternativas para verla en vivo a través de internet.
Los espectadores que quieran seguir el programa desde un dispositivo conectado pueden hacerlo mediante diferentes servicios de televisión online:
- DirecTV GO
- Cablevisión Flow
- Telecentro Play
De esta manera, quienes no tengan acceso a un televisor también podrán seguir en vivo la gala y conocer quién será la próxima participante en abandonar la casa.
La definición llega en una semana clave para Gran Hermano Generación Dorada, con cada vez menos jugadoras en competencia y el desenlace del reality cada vez más cerca.
Cómo votar a la que queres que abandone Gran Hermano
La votación oficial de Gran Hermano puede realizarse mediante mensajes de texto o a través del sistema de código QR que aparece durante las transmisiones de Telefe. Para votar por mensaje de texto, el procedimiento es:
- Enviar un SMS con la palabra GH al número 9009.
- Esperar la respuesta automática del sistema.
- Escribir el nombre completo de la participante elegida, sin utilizar apodos.
- Responder SI para confirmar y registrar el voto.
También está disponible la votación mediante código QR. Durante las emisiones del programa aparece un código en pantalla que puede escanearse con un teléfono celular.
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