A qué hora ver la última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
Con la conducción de Santiago del Moro, el reality de Telefe llega a sus últimas horas y esta noche se conocerá quién se queda con el tercer puesto.
Gran Hermano Generación Dorada, el reality que cautivó a la audiencia reuniendo a figuras del espectáculo y referentes de redes sociales, entra en su etapa decisiva. Tras meses de intensa convivencia, cruces tácticos y debates al límite, el certamen definió a sus tres finalistas: Solange Abraham, Yipio Pintos y Charlotte Caniggia.
Las tres competidoras alcanzaron la instancia cumbre mediante perfiles muy marcados:
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Solange Abraham: Apoyada en la templanza y el cálculo táctico, revalidó su credencial como estratega de peso.
Yipio Pintos: Ganó terreno a fuerza de carisma, soltura y una frescura que conquistó a los espectadores.
Charlotte Caniggia: Se transformó en el motor de entretenimiento del ciclo, garantizando momentos virales con su humor característico.
El tramo de cierre ya tiene cronograma confirmado. La acción arranca este lunes a las 22: con la conducción de Santiago del Moro, instancia en la que se revelará quién ocupa el tercer lugar del podio. La batalla definitiva quedará servida para el miércoles 16, cuando el voto del público dictamine cuál de las dos jugadoras restantes se consagra ganadora.
A qué hora y cómo ver la última gala de eliminación de Gran Hermano
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada comenzará este lunes 14 de septiembre a las 22:15 horas.
La transmisión puede seguirse por Telefe y también existen alternativas para verla en vivo a través de internet.
Los espectadores que quieran seguir el programa desde un dispositivo conectado pueden hacerlo mediante diferentes servicios de televisión online:
- DirecTV GO
- Cablevisión Flow
- Telecentro Play
De esta manera, quienes no tengan acceso a un televisor también podrán seguir en vivo la gala y conocer quién será la próxima participante en abandonar la casa.
La definición llega en una semana clave para Gran Hermano Generación Dorada, con cada vez menos jugadoras en competencia y el desenlace del reality cada vez más cerca.
Cómo votar a la que querés que gane Gran Hermano
La votación oficial de Gran Hermano puede realizarse mediante mensajes de texto o a través del sistema de código QR que aparece durante las transmisiones de Telefe. Para votar por mensaje de texto, el procedimiento es:
- Enviar un SMS con la palabra GH al número 9009.
- Esperar la respuesta automática del sistema.
- Escribir el nombre completo de la participante elegida, sin utilizar apodos.
- Responder SI para confirmar y registrar el voto.
También está disponible la votación mediante código QR. Durante las emisiones del programa aparece un código en pantalla que puede escanearse con un teléfono celular.
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