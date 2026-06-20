Abel Pintos cantó ante unas 350.000 personas en el Monumento a la Bandera de Rosario

Antes de esta celebración, en la que el Monumento se pintó de los colores de la patria, Javier Milei y su comitiva estuvieron presentes en el acto oficial. Opuesta a ellos, se presentó también Victoria Villarruel, quien no dudó en denostar a Manuel Adorni, asegurando que "es lo más alejado que hay a los valores de Manuel Belgrano".