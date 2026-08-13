Hollywood: la directora de Matrix denuncia discriminación sexual

La cineasta habló sobre el proyecto durante una entrevista en el podcast The Business, de KCRW, donde explicó que el guion genera buenas reacciones entre quienes lo leen, pero que el entusiasmo no se traduce posteriormente en una inversión concreta. “People like it, but they really don’t want to make it because it’s wall-to-wall trans cast”, aseguró Wachowski. La frase puede traducirse como: “A la gente le gusta, pero realmente no quieren hacerla porque tiene un elenco completamente trans”.