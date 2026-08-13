Hollywood: la directora de Matrix denuncia discriminación sexual
Lilly Wachowski aseguró que su nuevo proyecto, un thriller político, encuentra dificultades para conseguir financiamiento por su reparto trans.
Lilly Wachowski, una de las creadoras de Matrix, reveló que atraviesa dificultades para conseguir financiación para su próxima película, The Hunted, un thriller político cuyo elenco está compuesto íntegramente por actores y actrices trans.
La cineasta habló sobre el proyecto durante una entrevista en el podcast The Business, de KCRW, donde explicó que el guion genera buenas reacciones entre quienes lo leen, pero que el entusiasmo no se traduce posteriormente en una inversión concreta. “People like it, but they really don’t want to make it because it’s wall-to-wall trans cast”, aseguró Wachowski. La frase puede traducirse como: “A la gente le gusta, pero realmente no quieren hacerla porque tiene un elenco completamente trans”.
De qué trata The Hunted
La nueva película de Wachowski será un thriller político y tendría un presupuesto cercano a los 10 millones de dólares. El guion fue escrito por la directora junto a su pareja, Mickey Ray Mahoney.
Según explicó la cineasta, la historia surgió en parte como una respuesta al contexto que atraviesa actualmente la comunidad trans en Estados Unidos. Para Wachowski, además, la escritura del proyecto tuvo un componente personal y catártico. Ante las dificultades para obtener respaldo de los grandes estudios, la directora comenzó a explorar otras alternativas para llevar adelante la producción.
Una de ellas fue realizar una lectura pública del guion en Los Ángeles. El encuentro tuvo lugar los días 7 y 8 de agosto en el teatro Dynasty Typewriter, donde el proyecto pudo ser presentado ante el público pese a no contar todavía con el financiamiento necesario para convertirse en película.
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