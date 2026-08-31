Abel Pintos presentó "Ibuprofeno", una canción que invita a preguntarse cómo sería vivir sin miedo
El artista lanzó su nuevo single que tiene una propuesta que explora la tensión entre la espiritualidad, las emociones y la búsqueda de felicidad.
Abel Pintos vuelve a sorprender con una nueva canción. El artista presentó “Ibuprofeno”, su nuevo single acompañado por un videoclip oficial que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
La canción propone una mirada introspectiva sobre el paso del tiempo, los cambios personales y aquella parte de la vida en la que la inocencia y la capacidad de sorprenderse parecen quedar atrás. A partir de esa reflexión, Abel plantea una pregunta que atraviesa toda la obra: cómo sería vivir sin miedo.
El lanzamiento también cuenta con una identidad visual definida. El videoclip fue dirigido por Niko Sedano, está protagonizado por Abel junto a sus músicos y fue filmado durante una única jornada de rodaje.
Una historia en blanco y negro
El videoclip apuesta por una puesta completamente en blanco y negro, una decisión estética que busca representar la dualidad que, según explica el propio artista, atraviesa la canción.
“El blanco y negro simboliza la dualidad que habita constantemente en nosotros: por un lado, la conexión con nuestra espiritualidad y el cuidado de nuestras emociones; por el otro, la tendencia a buscar la felicidad en el afuera y en las cosas materiales. Encontrar el equilibrio entre esos dos mundos es delicado, pero ese ir y venir también forma parte de la experiencia humana. Esa tensión es la que buscamos representar visualmente en el video.”, cuenta Abel.
La elección de la imagen acompaña así el concepto de “Ibuprofeno”, que se mueve entre dos extremos y pone el foco en las contradicciones que forman parte de la experiencia cotidiana.
La pregunta que atraviesa la canción
Además de hablar sobre el presente, Abel también mira hacia atrás y recupera sensaciones de sus primeros años. La nostalgia aparece como una forma de pensar en aquello que cambió con el paso del tiempo y en la manera en que las personas se relacionan con su entorno.
“Hay algo de esos primeros años que todavía extraño: la inocencia, la capacidad de habitar el presente y de sorprenderme con lo nuevo. Siento que hoy vivimos más distraídos, buscando muchas veces afuera respuestas que quizás están más cerca de lo que pensamos. De esa tensión entre lo que fuimos y lo que somos nace esta canción y una pregunta que la atraviesa: ¿cómo será vivir sin miedo? Yo imagino que vivir sin miedo debe sentirse como vivir verdaderamente en paz.”, agrega Abel.
Con “Ibuprofeno”, Pintos presenta una nueva etapa artística atravesada por la introspección y la búsqueda de respuestas hacia adentro. La canción y su videoclip funcionan como dos partes de una misma propuesta: una invitación a detenerse, observar las contradicciones propias y preguntarse qué significa realmente vivir en paz.
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