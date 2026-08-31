Abel Pintos presentó "Ibuprofeno", una canción que invita a preguntarse cómo sería vivir sin miedo

La elección de la imagen acompaña así el concepto de “Ibuprofeno”, que se mueve entre dos extremos y pone el foco en las contradicciones que forman parte de la experiencia cotidiana.

La pregunta que atraviesa la canción

Además de hablar sobre el presente, Abel también mira hacia atrás y recupera sensaciones de sus primeros años. La nostalgia aparece como una forma de pensar en aquello que cambió con el paso del tiempo y en la manera en que las personas se relacionan con su entorno.

“Hay algo de esos primeros años que todavía extraño: la inocencia, la capacidad de habitar el presente y de sorprenderme con lo nuevo. Siento que hoy vivimos más distraídos, buscando muchas veces afuera respuestas que quizás están más cerca de lo que pensamos. De esa tensión entre lo que fuimos y lo que somos nace esta canción y una pregunta que la atraviesa: ¿cómo será vivir sin miedo? Yo imagino que vivir sin miedo debe sentirse como vivir verdaderamente en paz.”, agrega Abel.

Con “Ibuprofeno”, Pintos presenta una nueva etapa artística atravesada por la introspección y la búsqueda de respuestas hacia adentro. La canción y su videoclip funcionan como dos partes de una misma propuesta: una invitación a detenerse, observar las contradicciones propias y preguntarse qué significa realmente vivir en paz.