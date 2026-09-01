Murió Beto Orlando, ícono de la música romántica y el cancionero melódico

Sin embargo, su profunda admiración por figuras de la época como Yaco Monti lo impulsó a virar hacia el género melódico, un terreno en el que halló su verdadera identidad vocal y alcanzó una masiva popularidad. A lo largo de los años 70, 80 y 90, su nombre se consolidó como sinónimo de romanticismo, inmortalizando éxitos indiscutidos como “Dios del olvido”, “Aquellos besos que te di”, “No me des tu adiós, mi amor”, “Tú eres mi destino” y “Doce rosas”, entre un vasto repertorio.