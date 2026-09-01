Murió Beto Orlando, ícono de la música romántica y el cancionero melódico
El reconocido cantante bonaerense falleció este lunes a los 79 años a consecuencia de un ACV, tras haber permanecido internado en grave estado.
El ambiente de la música romántica nacional se encuentra de luto y profundamente conmocionado tras el fallecimiento de Alberto Orlando Otero, artísticamente conocido como Beto Orlando, quien murió este lunes a los 79 años luego de sufrir un accidente cardiovascular.
El deceso se produjo luego de que el artista sufriera un ACV que lo mantuvo internado durante sus últimos días, una situación que ya había encendido las alarmas entre sus seguidores cuando debió suspender una presentación programada para el fin de semana en el ciclo Baile 70’ 80’.
La dolorosa noticia fue confirmada por su círculo íntimo a través de un comunicado difundido en las redes sociales: "Con profundo dolor lamentamos informar el fallecimiento de nuestro padre, el Sr. Beto Orlando. Agradecemos el cariño y el respeto que siempre han tenido para con él. A pesar de su partida física, su música estará siempre presente".
Beto Orlando, de Las Flores al firmamento de la música romántica
Nacido el 4 de septiembre de 1946 en la localidad bonaerense de Las Flores, Beto Orlando arraigó tempranamente su vida en La Plata desde los siete años. Allí comenzó a dar sus primeros pasos artísticos con la guitarra y la voz en escenarios escolares, antes de integrar a los 18 años el conjunto folklórico Los Labradores, con el cual recorrió diversos puntos del país.
Sin embargo, su profunda admiración por figuras de la época como Yaco Monti lo impulsó a virar hacia el género melódico, un terreno en el que halló su verdadera identidad vocal y alcanzó una masiva popularidad. A lo largo de los años 70, 80 y 90, su nombre se consolidó como sinónimo de romanticismo, inmortalizando éxitos indiscutidos como “Dios del olvido”, “Aquellos besos que te di”, “No me des tu adiós, mi amor”, “Tú eres mi destino” y “Doce rosas”, entre un vasto repertorio.
Con más de cuarenta años de vigencia ininterrumpida sobre los escenarios, el artista mantuvo hasta sus últimos días un vínculo inquebrantable con el público que lo acompañó desde sus inicios, asegurando la permanencia de su legado en el corazón de la canción popular argentina.
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