Luis Miguel ultima detalles para su gira 2027: cuándo se sabrá qué países visitará

El anuncio de Luis Miguel sobre su gira para 2027

Luis Miguel, máximo ídolo de la música romántica latina, volvió a sacudir el panorama del espectáculo internacional al anunciar de manera oficial su regreso a los conciertos masivos pautado para el año 2027. La noticia se dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, donde el intérprete publicó únicamente la frase “Tour 2027”, desatando de inmediato una ola de expectativa entre sus seguidores.

Fiel a su estilo hermético, el artista mexicano se reservó por el momento los detalles logísticos del proyecto. De momento no se han revelado las fechas de inicio, la venta de entradas ni los países que integrarán el recorrido, por lo que la comunidad de fans aguarda por nuevos comunicados que precisen el itinerario global.

Este anuncio marca el siguiente capítulo en la carrera del cantante tras el abrumador impacto de su periplo anterior, el cual se desarrolló entre agosto de 2023 y diciembre de 2024. Cabe recordar que aquel histórico tramo tuvo un vínculo muy especial con el público sudamericano: comenzó con una histórica seguidilla de presentaciones en Buenos Aires y concluyó formalmente en la misma ciudad con un multitudinario show de cierre en el Campo Argentino de Polo.