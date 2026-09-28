Luis Miguel ultima detalles para su gira 2027: cuándo se sabrá qué países visitará
Tras el anuncio realizado por el propio artista, se confirmó que la producción estará nuevamente a cargo de la reconocida firma.
El "Sol de México" se prepara para volver a hacer historia en los escenarios. Luis Miguel y la productora Fenix Entertainment oficializaron el relanzamiento de su alianza estratégica para llevar adelante una nueva gira mundial programada para el año 2027.
El anuncio marca la continuidad directa de la exitosa experiencia conjunta del tour 2023-2024, una gira récord que convocó a millones de espectadores en todo el mundo y consolidó una de las etapas más fructíferas en la carrera en vivo del artista.
Desde ambas partes celebraron con entusiasmo el proyecto, destacando la solidez de un vínculo que volvió a marcar un hito en la industria de la música latina.
Según se informó, el recorrido de la gira 2027 abarcará los principales mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales.
Si bien los detalles sobre la venta de entradas, las ciudades confirmadas y el calendario de fechas exactas se mantendrán en reserva por el momento, las empresas señalaron que las novedades se comunicarán exclusivamente a través de los canales y redes oficiales de Luis Miguel y Fenix Entertainment.
El anuncio de Luis Miguel sobre su gira para 2027
Luis Miguel, máximo ídolo de la música romántica latina, volvió a sacudir el panorama del espectáculo internacional al anunciar de manera oficial su regreso a los conciertos masivos pautado para el año 2027. La noticia se dio a conocer a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, donde el intérprete publicó únicamente la frase “Tour 2027”, desatando de inmediato una ola de expectativa entre sus seguidores.
Fiel a su estilo hermético, el artista mexicano se reservó por el momento los detalles logísticos del proyecto. De momento no se han revelado las fechas de inicio, la venta de entradas ni los países que integrarán el recorrido, por lo que la comunidad de fans aguarda por nuevos comunicados que precisen el itinerario global.
Este anuncio marca el siguiente capítulo en la carrera del cantante tras el abrumador impacto de su periplo anterior, el cual se desarrolló entre agosto de 2023 y diciembre de 2024. Cabe recordar que aquel histórico tramo tuvo un vínculo muy especial con el público sudamericano: comenzó con una histórica seguidilla de presentaciones en Buenos Aires y concluyó formalmente en la misma ciudad con un multitudinario show de cierre en el Campo Argentino de Polo.
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