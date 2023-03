Mar Tarrés, acosada sexualmente: "Si te cuento quién fue es más terrible"

Acoso sexual: la revelación de Mar Tarrés

“Yo siempre fui rebotada de los productores, por ahí ve minas lindas y para estar en una obra o en la tele les prometen un lugar a cambio de un casting sabana, a mi no me pasó nunca en la vida eso, no era que yo quería sino que lo digo en broma y me siento orgullosa de haber logrado todo por mi esfuerzo”, comenzó afirmando Tarrés.

“Tuve un acoso pero no en el plano profesional, no quiero salir al estrellato por eso pero me pasó a los 15, 16 años recién cumplidos por ahí, si te cuento quién es será más terrible todavía”, apuntó.

“Era un amigo de mi papá, es una persona conocida pero nunca hablo de ese tema que para mí quedó en la historia, el universo hizo Justicia, creo que la decepción y el dolor más grande es para mi viejo”, explicó Mar Tarrés visiblemente afectada.

“Gracias a Dios yo sufrí un acoso pero no violación, siempre fui una mina valiente, de saber defenderme y por eso no pasó a mayores, siempre fui una mina muy despierta”, explicó la cordobesa.

Y cerró con una frase desgarradora: “Mi papá murió sin saberlo esto”.