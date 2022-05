Otra denuncia contra Festilindo: ahora revelan acoso sexual

En ese sentido, profundizó su relato: “Si no te gusta, andate, era esta cosa, me acuerdo una reunión porque el tipo estaba ofendido porque queríamos cobrar y tener derechos, todos llorando y pidiéndole perdón por rebelarnos, y si hablamos de acoso te puedo contar lo que le pasó a mi mamá”.

“A mi mamá le citó en un café y le llegó a decir que para que yo siga en el programa tenía que hacer eso, no sé cómo decirlo, si no hacés esto, te vas del programa, de formar algo o hacer algo o yo volaba, mi vieja se quedó helada y no sabía cómo decirmelo, te lo juro”, agregó mientras empezaba a contar el abuso sexual que vivió su madre en las grabaciones.

Gisela Forbetil

“Lo único que atinó a decirme es que se está equivocando feo, no es por acá, claramente no llegó a tanto y no me fui, pero la puso entre la espada y la pared, cosas así pasaban de todo tipo”, dijo al respecto Gisela.

Y concluyó: “Mi mamá se llama Graciela, cuando tenés tanto poder lo usas como querés, yo no sé si le pasó a alguien más pero esta historia de mi mamá me la enteré años después, pero no me sorprendió, lo único que me angustió es que por mí ella tuvo que seguir viendo a esta persona, ella lo único que quería es que yo sea feliz, terrible haber pasado por eso, algunos se fueron porque sacaron a sus hijos, fue muy feo e innecesario, a esta persona que acosó a mi mamá no lo vi más y falleció hace años”.