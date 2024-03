Adabel Guerrero, sobre la serie de Guillermo Coppola: "Me llamó Alejandra Pradón muy enojada"

Guerrero contó a Carmen Barbieri: "Me llamó Alejandra para decirme que estaba muy enojada por el lugar en el que la pusieron a ella". "Sobre los comentarios de Alejandra Pradón no voy a explayarme porque todavía no hablé con Disney para ver cómo manejar este tema”, detalló.

En cuanto a su enfoque al interpretar a Pradón, Guerrero explicó: "Mi idea no fue hacer una imitación, sino que traté de copiar todos sus gestos. Traté de componer el personaje viéndome todos sus videos de aquella época y de ahora".

