Adrián Navarro: su nuevo espectáculo crítico con el capitalismo, ¿y con Javier Milei?

Navarro, en su doble rol de actor y director, invita a la reflexión con una obra que incomoda y desafía. ¿Locura o lucidez? ¿Sincericidio o rebelión? Es Paria es una radiografía brutal de los tiempos que corren. Sobre esto y más, el actor habló en exclusiva con minutouno.com

es paria

¿De qué se trata "Es Paria"?

Es una comedia dramática que trata sobre un hombre de 60 años, agobiado por la era moderna. Considera que la hiperconectividad nos está desconectando de nuestra humanidad. Entiende que la brecha social es cada vez más grande, donde ser empleado es muy difícil, transitando algunas contradicciones en la intimidad de su casa, debatiéndose entre lo que dicen de él y lo que realmente es.

¿Creés que el capitalismo está como en una fase extrema, especialmente en Argentina?

El capitalismo viene avanzando a pasos agigantados prácticamente en todo el mundo, pero me enorgullece ver a las nuevas generaciones retomar luchas y hacer frente.

¿Por qué decidiste contar la historia desde el caso de un hombre solo?

Hace unos años que vengo alimentando el deseo de hacer un unipersonal. Las dos últimas obras que dirigí en España fueron obras de un solo actor y me gustó la idea de jugar en este caso ambos roles, director/actor, tarea difícil pero muy rica.

¿Creés que cuando no se individualizan los padeceres es más fácil que la sociedad tolere naturalmente los ajustes, las quitas de derechos, etcétera?

"Basta con observar la naturaleza para comprender que la vida es simple", dice el Paria. No, no creo que la mayor parte de la población naturalice los ajustes ni la quita de derechos por eso las calles son caminadas por miles y miles de maestras, maestros, jubiladas/os, estudiantes, médicas/os, enfermeras/os, obreras/os nadie se salva solo por más que el discurso sea otro. La población no quiere padecer más. Nunca Más.

No es por justificar, ¿pero no considerás que la gente muchas veces mira para otro lado básicamente para no volverse loca con el presente?

Creo y coincido con el personaje de "Es Paria" que hay un sector de la sociedad que le conviene mirar para otro lado e invisibilizar las problemáticas y necesidades de la mayor parte de la población. Nuevamente coincido con el personaje, creo que la gente le hace frente al presente y que algunos pocos intentan hacer creer que la gran mayoría que reclama lo que corresponde está loca.