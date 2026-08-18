El fenómeno Suar - Oreiro: "Yo, Narciso" superó los 200 mil espectadores en apenas cinco días
La película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro tuvo un gran debut en los cines y ya es la producción argentina más vista de 2026.
La dupla funcionó. Adrián Suar y Natalia Oreiro llegaron a los cines con “Yo, Narciso” y la respuesta del público no tardó en aparecer: la película superó los 200 mil espectadores en apenas cinco días.
El film se estrenó el jueves 13 de agosto en 317 salas de todo el país y convocó a 154.061 personas entre el jueves y el domingo. Con el impulso del lunes feriado, la cifra llegó a las 203 mil entradas vendidas.
Y el interés fue creciendo con el correr de los días. “Yo, Narciso” comenzó su recorrido con 17.945 espectadores el jueves, sumó 26.077 el viernes, 50.789 el sábado y alcanzó las 59.250 entradas durante el domingo.
“Yo, Narciso”, la película argentina más vista de 2026
Con apenas unos días en cartel, la comedia se convirtió en la producción argentina más vista del año y superó los 90 mil espectadores que había conseguido “La virgen de la tosquera”, de Laura Casabé.
El fenómeno Suar-Oreiro también se reflejó en la taquilla general. Durante sus primeros cuatro días, “Yo, Narciso” quedó segunda entre las películas más vistas en Argentina, solamente detrás de “Spider-Man: Un nuevo día”.
¿De qué trata “Yo, Narciso”?
La historia sigue a Rocío Flores (Natalia Oreiro), una profesora universitaria de Sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para avanzar con su investigación decide estudiar el fenómeno desde adentro y encuentra en Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico, al candidato perfecto.
Con una identidad falsa, Rocío llega a su consultorio como una paciente interesada en realizarse un retoque estético. Pero lo que comienza como parte de su investigación cambia de rumbo cuando las consultas dan lugar a citas y el experimento empieza a salirse de control.
Dirigida por Adrián Suar y escrita junto a Pablo Solarz, la película completa su elenco con Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Camila Peralta, Andy Chango, Eleonora Wexler y Moria Casán.
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