El fenómeno Suar - Oreiro: "Yo, Narciso" superó los 200 mil espectadores en apenas cinco días

El éxito de "Yo, Narciso"

¿De qué trata “Yo, Narciso”?

La historia sigue a Rocío Flores (Natalia Oreiro), una profesora universitaria de Sociología que está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno. Para avanzar con su investigación decide estudiar el fenómeno desde adentro y encuentra en Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico, al candidato perfecto.

Con una identidad falsa, Rocío llega a su consultorio como una paciente interesada en realizarse un retoque estético. Pero lo que comienza como parte de su investigación cambia de rumbo cuando las consultas dan lugar a citas y el experimento empieza a salirse de control.

Dirigida por Adrián Suar y escrita junto a Pablo Solarz, la película completa su elenco con Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Camila Peralta, Andy Chango, Eleonora Wexler y Moria Casán.